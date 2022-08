Un adolescent du Kentucky nage jusqu’au toit pour sauver son chien alors que l’inondation noie la moitié de l’État américain

Une photo virale qui a récemment fait surface sur Internet depuis le Kentucky inondé montre une adolescente qui s’est sauvée, ainsi que son chien de compagnie, de la noyade. Chloe Adams, 17 ans, était seule à la maison lorsque des crues soudaines ont englouti diverses parties de l’État américain. Jeudi matin, Chloé, qui vivait avec son grand-père à Whitesburg, s’est réveillée avec de l’eau jaillissant dans la maison, enterrant chaque pouce du sol en dessous. Pendant ce temps, elle était accompagnée de son chien de compagnie, Sandy, qui l’accompagne depuis son enfance. « Il y avait de l’eau à perte de vue. J’ai eu une véritable crise de panique”, a déclaré Chloé à CNN. Chloé, sans compter sur l’aide extérieure, a décidé de se sortir seule de la situation avec son chien. “Ma prochaine pensée était que nous devions nager jusqu’à la maison de mon oncle”, a-t-elle déclaré.

Elle a momentanément mis le chien à l’eau pour voir s’il savait nager, mais elle ne le pouvait pas. “Je l’ai ramassée et je suis retournée à l’intérieur, pataugeant dans l’eau jusqu’à la taille pour essayer de trouver quelque chose sur lequel elle pourrait flotter pour la mettre”, a poursuivi Chloé. Elle trouva un tiroir en plastique pour garder Sandy, afin de la garder au sec. Elle a ensuite placé le tiroir sur un coussin pour le maintenir à flot.

« J’ai enfin eu un plan qui, selon moi, pourrait fonctionner. Je connaissais les dangers d’essayer de nager dans des eaux profondes et mouvantes, mais je sentais que je n’avais pas le choix », a-t-elle déclaré. Nagant dans l’eau froide, elle continua à pousser le coussin sur lequel se trouvait Sandy et atteignit le toit d’un bâtiment de stockage à proximité. C’était l’une des rares parties de l’infrastructure qui n’était pas submergée.

Elle et Sandy sont montées sur le toit et y sont restées assises pendant plus de quatre heures avant que sa famille ne la sauve à l’aide d’un kayak. Après qu’elle et Sandy aient été secourues, Chloé s’est effondrée en réalisant qu’elles avaient survécu à l’inondation.

Terry Adams, le père de Chloé, a partagé une photo de sa fille sur le toit entourée d’eaux boueuses. Dans le message, il a écrit: “C’est une héroïne. Je t’aime, Chloé. Tu es tout simplement incroyable. À la fin de la légende, Terry a déclaré: “Nous avons tout perdu aujourd’hui… tout sauf ce qui compte le plus.”

Les internautes l’ont saluée comme une héroïne pour avoir été si courageuse dans des conditions aussi défavorables. Un utilisateur a écrit : “Tellement reconnaissante qu’elle et son chien soient en sécurité… quelle courageuse jeune femme.” “Oh mon Dieu! Content qu’elle soit en sécurité ! Cela ressemble à une fille assez courageuse », a écrit un autre. Un utilisateur a commenté : « Wow ! Quelle fille intelligente et courageuse tu as. Je suis tellement content qu’ils vont bien.

Le Kentucky a connu des pluies torrentielles et la crue éclair induite par la pluie a, à ce jour, fait 25 morts. Selon les rapports, jusqu’à 13 comtés du Kentucky ont été victimes de l’inondation.

