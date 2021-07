Un adolescent du Connecticut pirate le système informatique du lycée et insère une citation d’Hitler attribuée à George Floyd dans l’annuaire des étudiants – RT USA News

Un adolescent américain a été accusé d’avoir pénétré par effraction dans les ordinateurs de son lycée et d’avoir fait un certain nombre d’ajouts indélicats à l’annuaire annuel, notamment des citations d’Hitler mal déguisées et des références au bombardier du marathon de Boston.

Lorsque Glastonbury High School dans le Connecticut a publié son annuaire en mai, il y avait peu de raisons de soupçonner que le livret contiendrait autre chose que des déclarations d’étudiants bénignes et des aphorismes clichés. À l’insu des administrateurs de l’école, le livre avait été secrètement modifié, le transformant en une bombe à retardement de scandale. Une citation placée sous une photographie d’un des élèves de l’école du Connecticut disait : « C’est un plaisir secret tout à fait spécial que les gens autour de nous ne réalisent pas ce qui leur arrive vraiment. » La citation a été attribuée à George Floyd, l’homme noir tué aux mains de la police de Minneapolis l’année dernière. Mais en réalité, c’était une ligne prononcée par Adolf Hitler. Le cerveau présumé derrière le montage pour mineurs était un étudiant de 18 ans accusé d’avoir piraté les bases de données informatiques de l’école.



Aussi sur rt.com

Les pirates demandent 70 millions de dollars pour restaurer les données de centaines d’entreprises touchées par une cyberattaque – rapports





La police pense que le même étudiant est également responsable d’une autre modification de l’annuaire faisant référence aux bombardiers du marathon de Boston et à la consommation de drogues illégales. L’adolescent, qui était étudiant à l’école, n’a pas été autorisé à assister à sa cérémonie de remise des diplômes. Il fait maintenant face à deux chefs d’accusation de crime informatique au troisième degré. L’école n’a repéré les modifications inconvenantes qu’après avoir commencé à distribuer l’annuaire. Les administrateurs ont rappelé le livre afin de supprimer les modifications non autorisées. « Nous regrettons profondément de ne pas avoir surpris l’acte de fanatisme et de vandalisme avant l’impression de l’annuaire », la direction de l’école a déclaré dans un communiqué lorsque les annuaires ont été retirés de la circulation. « Nous examinons et réviserons nos procédures d’annuaire pour la collecte et l’examen des futures soumissions des étudiants. » Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!