Un adolescent du comté de SLO arrêté après avoir prétendument poignardé un homme à la poitrine lors d’une dispute

Un homme de 16 ans a été arrêté après aurait poignardé un homme adulte à la poitrine à Grover Beach jeudi soir

Selon une publication sur Facebook par le département de police de Grover BeachLes agents se sont rendus dans une résidence du bloc 1200 de Manhattan Avenue peu après 20 heures.

La police a déterminé que l’adolescent s’était disputé avec l’homme avant de le poignarder une fois dans la poitrine avec un couteau, causant des blessures importantes, selon la publication.

La victime a été soignée sur place par les secours puis transportée à l’hôpital pour ses blessures.

Il est désormais dans un état stable, a indiqué la police.

L’adolescent a été arrêté et transporté au centre de services pour mineurs du comté de San Luis Obispo, où il a été inculpé d’agression criminelle avec une arme mortelle.

Un membre de la famille du suspect, Kelsey Shea Noll, 34 ans, a également été arrêté pour avoir prétendument interféré avec l’enquête de l’officier, selon la publication.

Noll a été incarcéré à la prison du comté de San Luis Obispo, soupçonné d’entrave à un agent de la paix.

« Il n’y a aucun risque pour la sécurité publique », a déclaré le ministère. a déclaré dans un message sur X jeudi soir.

Le département a exhorté toute personne disposant d’informations sur l’incident à contacter le sergent-détective Matt Goodman au 805-473-4570 ou envoyez un email à [email protected].