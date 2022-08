Un adolescent du Colorado tué par balle pendant le tournage d’une vidéo de danse TikTok

DENVER (AP) – Deux mineurs et un adulte font face à des accusations après qu’un adolescent du Colorado a été abattu d’une balle dans la tête et tué alors qu’il tournait une vidéo pour la populaire plateforme de médias sociaux TikTok plus tôt ce mois-ci.

Trois mineurs filmaient des vidéos de danse à publier sur TikTok dans la ville de Monte Vista, dans le sud du Colorado, lorsqu’un pistolet Glock 19 s’est déchargé le 7 août, selon un affidavit de mandat d’arrêt obtenu par KRDO-TV.

L’identité de la victime n’a pas été dévoilée.

Emiliano Vargas, 21 ans, a été arrêté pour avoir prétendument permis ou fourni une arme à feu à un mineur.

Les deux autres mineurs qui se trouvaient sur les lieux ont été arrêtés pour homicide involontaire présumé et possession d’une arme de poing par des mineurs, selon un communiqué du département de police de Monte Vista.

Selon l’affidavit, l’une des mineures a déclaré à la police qu’elle avait vu l’autre mineur pointer et tirer sur la victime avant de jeter le pistolet sur un lit à proximité.

Lorsqu’on lui a demandé si cela ressemblait à un accident, la jeune fille a répondu à la police : “Cela pourrait être un (un) accident”.

Vargas a déclaré à la police qu’il n’était pas sur les lieux lorsque le coup de feu a été tiré, selon l’affidavit.

L’arme était restée déverrouillée et visible sur une étagère de la maison, selon le document de la police, et la police a trouvé des photos de mineurs tenant l’arme en mai plus tôt cette année.

L’avocat de Vargas, Peter Rachesky, n’a pas immédiatement répondu aux commentaires mardi.

La police a regardé une vidéo TikTok enregistrée juste avant la fusillade dans laquelle la victime danse tandis que quelqu’un en arrière-plan “joue avec quelque chose”, selon l’affidavit.

Les enquêteurs ont également déterminé que la nature de la blessure par balle rendait peu probable que la victime abattue accidentellement ait tiré, indique le document.

Irene Arellano, responsable de l’information publique du département de police de Monte Vista, a refusé de commenter l’affaire, citant l’ordonnance d’un juge limitant l’exposition à la presse avant le procès.

L’affaire est poursuivie par le bureau du procureur général du Colorado. Lawrence Pacheco, le porte-parole du bureau, a également déclaré qu’il ne pouvait pas commenter.

___

Jesse Bedayn est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Bedayn sur Twitter.

Jesse Bedayn, Associated Press