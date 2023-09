Un adolescent du Canada crée un jeu vidéo pour PlayStation

Bien que Maximus Trest ne puisse pas encore légalement conduire ou voter lors d’élections gouvernementales, il a réussi à briser les barrières dans l’industrie du jeu vidéo avant son 14e anniversaire. Belle ligne!

Le jeune de 13 ans originaire de White Rock, en Colombie-Britannique, est le développeur de jeux vidéo derrière le très attendu « Astrolander », un jeu coopératif d’action-aventure qui devrait sortir exclusivement sur PlayStation 5.

Trest a déclaré qu’il avait appris à coder pour la première fois à l’âge de six ans, après s’être intéressé aux jeux vidéo grâce à son père. Après quelques années passées à développer ses propres animations grâce à des programmes de développement de jeux vidéo gratuits, il décide de créer son propre studio de jeux vidéo indépendant, qu’il appelle Lost Cartouche Créations.

Il est le seul développeur de jeux vidéo de son entreprise, mais dit recevoir occasionnellement l’aide de son père.

« Je veux dire que c’est vers six ou sept (ans) que j’ai vraiment commencé à me lancer dans le codage. Mon père m’a vraiment intéressé, mais je voulais vraiment continuer à apprendre et à travailler sur de nouveaux projets, donc ça va vraiment au-delà de ça maintenant, » Trest a déclaré à CTVNews.ca dans une interview vidéo mardi.

Trest a conçu et codé le jeu à lui seul, affirmant qu’il s’était inspiré de l’un de ses jeux d’arcade préférés : « Lunar Lander » d’Atari de la fin des années 70.

L’adolescent a présenté « Astrolander » lors d’une exposition de jeux vidéo à Seattle l’année dernière, où il a attiré l’attention des dirigeants de Sony, l’une des plus grandes sociétés de jeux vidéo au monde.

Il a ensuite réorganisé « Astrolander », pour en faire un jeu immersif dans lequel un ou deux joueurs incarnent des robots combattant des extraterrestres dans le but de sauver leurs amis dans un univers étrange.

« Le nouveau jeu est plutôt un jeu d’action-aventure dans lequel les deux joueurs devront contrôler Haptic et leur acolyte, Feedback, qui sont deux robots mignons en quête d’aventure et dont la mission est de sauver les MVP, les programmes les plus précieux », a-t-il déclaré. de la prémisse.

Tout au long du jeu, les joueurs peuvent s’attendre à se retrouver face à face avec des canards en caoutchouc géants tirant au laser, plonger dans les profondeurs de la mer et combattre des dragons volants.

Ce qui rend le jeu si spécial, dit Trest, ce sont les fonctionnalités immersives du contrôleur de jeu vidéo, qui permettent aux joueurs de ressentir les vibrations de l’action. Cette technologie, connue sous le nom de retour haptique, est à l’origine des sensations réalistes ressenties en jouant, a expliqué Trest.

Ils peuvent également utiliser le microphone du contrôleur pour prendre le contrôle des personnages.

Même si le jeu ne sortira pas avant l’automne 2024, Trest affirme que le public pourra jouer à une version démo du jeu à la Seattle, convention du jeu vidéo connue sous le nom de GeekGirlCon, en octobre.

Le jeune développeur espère que d’autres créatifs intéressés par les jeux vidéo comme lui n’auront pas peur de poursuivre leur passion, quel que soit leur âge.

« N’abandonnez jamais et suivez toujours vos rêves. Même si vous recevez des représailles ou si les gens disent que vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez toujours poursuivre vos rêves et réaliser votre passion », a-t-il déclaré.