Un adolescent d’origine indienne aux soins intensifs après que ses cheveux se soient coincés dans un kart en Afrique du Sud

Une adolescente d’origine indienne est aux soins intensifs d’un hôpital de Durban après avoir été grièvement blessée lorsque ses cheveux se sont pris dans un kart à pédales dans un centre de divertissement.

Kristen Govender, 15 ans, a commencé une deuxième semaine aux soins intensifs où elle est soignée pour des ecchymoses à la colonne vertébrale, des lésions de la moelle épinière et une déchirure de l’aorte après l’accident anormal, qui fait l’objet d’une enquête par les autorités.

Son père, Vernon Govender, a déclaré aux médias locaux que les médecins l’avaient informé que sa fille, blessée mercredi dernier, avait également le cuir chevelu déchiré et ne bougeait plus de la taille aux pieds.

M. Govender a déclaré que sa fille avait respecté les règles strictes de port d’un casque au centre et que ses longs cheveux avaient été attachés en queue de cheval.

Au milieu des allégations de M. Govender selon lesquelles l’équipement du kart était défectueux et que la direction n’avait pas fourni d’assistance immédiate, la direction du populaire Gateway Mall à Durban, où l’incident s’est produit, a refusé de commenter, citant la nature sensible de l’incident et le respect de la vie privée de la famille.

“Au cours de son premier tour de course, Kristin a fait un tête-à-queue sur la barrière. C’est à ce moment-là que l’arrière du kart s’est détaché”, a déclaré M. Govender, cité par l’hebdomadaire Post.

“Le couvercle recouvrant l’essieu lui semblait lâche. Quand l’un des fonctionnaires s’est approché d’elle, elle a posé des questions sur le couvercle lâche. Le fonctionnaire lui a dit que tout allait bien et a enlevé le morceau de plastique et l’a jeté de côté, et lui a dit de continuer à courir. C’est aussi à ce moment-là que ses cheveux, qui mesurent plus d’un mètre de long, se sont détachés sous son casque”, a déclaré M. Govender.

“Lors de son deuxième tour, l’arrière de ses cheveux s’est pris dans cet essieu exposé, et elle a été scalpée. Ses cheveux de l’avant de sa tête ont été arrachés, et cela lui a déchiré le cuir chevelu”, a déclaré son père.

“Elle saignait abondamment. Mon fils de 13 ans était avec elle. Il a couru au bureau du karting pour signaler l’accident, mais le bureau était fermé. Ils ont rapidement tout fermé. Même la direction, y compris les agents de sécurité, qui étaient censés être là, ont quitté les lieux”, a déclaré Govender.

M. Govender a déclaré qu’il envisageait de porter plainte contre la police parce qu’il ne voulait pas que quelqu’un d’autre vive la même expérience horrible.

Steven Pool, le propriétaire d’Action Karting Gateway, a déclaré à l’hebdomadaire que toutes les mesures de sécurité avaient été suivies sur la piste, et a également menacé de poursuites judiciaires pour des allégations selon lesquelles l’oncle de Kristin avait été “extrêmement agressif” envers le personnel qui avait tenté d’aider après l’incident.

“Nous sympathisons avec la famille. Mais nous n’avons jamais eu d’incident de cette ampleur au cours des huit années où j’ai repris la piste. Tous nos clients regardent une vidéo d’information sur la sécurité, qui est très claire sur la façon de conduire le kart et comment se comporter sur la piste, y compris s’attacher les cheveux.

“La raison pour laquelle nous n’attachons pas les cheveux des femmes (nous-mêmes) est que parfois c’est inapproprié. Nous laissons donc cela aux clients. Nous l’avons eu dans le passé où les pères n’aimaient pas que mon personnel attache nos plus jeunes les cheveux des clients”, a ajouté M. Pool.

