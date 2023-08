Un adolescent disparu il y a 37 ans pourrait être enterré dans le parc national de Yosemite

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin de la semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information électronique gratuit du matin aux États-Unis

Un homme qui est un suspect de longue date dans la disparition d’une adolescente californienne en 1986 a peut-être avoué avoir enterré son corps dans le parc national de Yosemite.

Raymond Lewis Stafford, 70 ans, a été arrêté au Texas au début du mois et inculpé dans le cadre du meurtre de Susan Robin Bender, 15 ans.

Bender a été vu pour la dernière fois montant dans une camionnette verte dans un dépôt de bus Greyhound à Modesto le 25 avril 1986, selon le Département de la Justice de Californie. Son dossier a été rouvert il y a plusieurs années, ce qui a finalement conduit à l’arrestation de Stafford.

De nouveaux détails sont apparus cette semaine, selon les archives judiciaires obtenues par SFGate.comque Stafford aurait dit à une femme avec laquelle il vivait dans les années 1980 qu’il avait tué « une femme ».

Il aurait ensuite avoué s’être rendu en voiture dans un terrain de camping près de l’entrée de Big Oak Flat du parc national de Yosemite, où il aurait enterré son corps, selon les archives. Le nom du camping n’a pas été dévoilé.

Le jour de la disparition de Bender, elle avait prévu de prendre un bus pour Carmel pour voir des amis, puis de revenir quelques jours plus tard, selon l’enquête. Mais elle ne l’a jamais fait.

Un ami qui a croisé Bender au dépôt a affirmé plus tard avoir vu l’adolescent passer un appel sur le téléphone public, puis monter volontairement dans une camionnette verte.

La camionnette a été attribuée à Stafford lorsqu’il a été arrêté, soupçonné d’un cambriolage sans rapport, un mois seulement après la disparition de Bender, selon les archives judiciaires déposées dans le comté de Stanislaus.

Susan Bender a été vue pour la dernière fois montant dans une camionnette verte dans un dépôt de bus Greyhound à Modesto le 25 avril 1986. (Département de la Justice de Californie)

Une enquête plus approfondie a révélé que Stafford et Bender se connaissaient et que Stafford avait brièvement travaillé avec sa mère Patricia Chupco.

Mme Chupco a déclaré au Abeille Modesto qu’elle croyait que les deux avaient noué une relation même si Stafford était marié et avait des enfants.

Des années plus tard, en 1999, Mme Chupco a également déclaré au Abeille Modesto que les détectives ont trouvé les vêtements et le journal de sa fille en possession d’un homme qui n’a pas été nommé dans la presse parce qu’il n’avait pas été publiquement identifié comme suspect.

Cependant, des archives judiciaires récentes allèguent que l’homme était Me Stafford, le Porte SF signalé. Les mêmes archives judiciaires contenaient des détails sur les prétendus aveux de Stafford selon lesquels il avait tué « une femme » et enterré son corps à Yosemite.

Entrée plate de Big Oak au parc national de Yosemite (Service des parcs nationaux)

Dans une étrange tournure des événements, à peine un an après la disparition de Bender, Stafford, alors âgé de 38 ans, s’est présenté au conseil municipal de Modesto.

Lorsqu’on lui a demandé par le Abeille Modesto À propos de son casier judiciaire, il a déclaré au journal en juillet 1985 que c’était le résultat du fait qu’il « s’était trouvé au mauvais endroit au mauvais moment », selon Porte SF.

Son casier judiciaire à l’époque comprenait des allégations de sollicitation sexuelle d’un agent infiltré, d’exploitation d’une entreprise de détective privé sans licence et de port d’un insigne indiquant qu’il était un détective privé.

Interrogé sur son programme de campagne, Stafford a répondu : « Nous ne perdons pas de temps à arrêter les personnes qui agressent nos enfants. » Il a perdu les élections.

En décembre 1986, le casier judiciaire de Stafford s’est encore allongé lorsqu’il a été reconnu coupable d’avoir incendié une entreprise. Il a également plaidé coupable de faux rapport de police après avoir, semble-t-il, simulé un enlèvement pour éviter de comparaître devant le tribunal.

Stafford, à un moment donné, a déménagé au Texas où il figurait sur la liste des Registre public des délinquants sexuels du Texas sous le pseudonyme de Gregg Tunningley. Il a dû s’inscrire comme délinquant sexuel après avoir prétendument abusé d’une jeune fille de 13 ans en Californie en 1994. Porte SF signalé.

Les décennies ont passé et le dossier de Susan Bender s’est refroidi avant d’être rouvert il y a quelques années.

Et après près de 40 ans, un mandat d’arrêt a été émis par la police de Modesto début août et Stafford a été placé en détention dans le comté de Van Zandt, au Texas, où il vivait.

Il est actuellement détenu au centre de justice du comté de Van Zandt mais devrait être extradé vers la Californie.