Un adolescent disparu de la Colombie-Britannique en sécurité après une recherche de 2 jours dans un parc provincial

Ryan Smith, de Ridge Meadows Search and Rescue, a informé CTV News tard jeudi soir qu’Esther Wang, 16 ans, avait été retrouvée « en bonne santé ». Aucun autre détail n’a été fourni.

La GRC de Ridge Meadows tiendra une conférence de presse pour faire le point sur l’affaire vendredi à 10 h.

Un effort de recherche avait été lancé pour Wang mardi après-midi après sa disparition lors d’une randonnée mardi avec un groupe de quatre dans le cadre d’une « activité de jeunesse », selon la police.

Lors d’une conférence de presse mercredi, la GRC de Ridge Meadows a déclaré que le groupe avait parcouru le sentier East Canyon jusqu’à Steve’s Lookout et avait quitté le point de vue vers 14 h 45 pour retourner à son terrain de camping. Environ 15 minutes après le retour au camping, le chef du groupe s’est rendu compte que Wang s’était séparé du groupe.

Selon la police, les randonneurs sont retournés à l’affût pour rechercher Wang, mais n’ont pas pu la trouver. Ridge Meadows Search and Rescue (SAR) a été appelé et fouillé toute la nuit. Des volontaires SAR voisins se sont joints à l’effort, qui comprenait un soutien par hélicoptère, des chiens policiers et un drone de police.

Selon la police, Wang, une cadette de l’air du 746 Lightning Hawk à Langley, était bien préparée pour la randonnée et avait de la nourriture et de l’eau avec elle. Elle avait aussi un téléphone portable, mais il n’y avait pas de réception dans la région éloignée.

Les détails sur la façon dont Wang s’est perdue, comment elle a survécu et les circonstances dans lesquelles elle a été retrouvée restent flous.