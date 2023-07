Un adolescent disparu de la Colombie-Britannique en sécurité après une recherche de 2 jours dans un parc provincial

La GRC et les agents de recherche et de sauvetage sont soulagés et « ravis » que la randonneuse disparue de 16 ans, Esther Wang, soit sortie du parc provincial Golden Ears d’elle-même jeudi soir, environ 54 heures après avoir été séparée de son groupe de randonneurs plus tôt cette semaine.

Une conférence de presse sur le retour de Wang vendredi matin a cependant laissé de nombreuses questions sans réponse, les responsables étant incapables d’expliquer comment l’adolescente s’est perdue en premier lieu et ce qu’elle a fait pour survivre plus de deux jours dans la brousse.

« Aujourd’hui, la chose la plus importante est juste qu’elle soit revenue en toute sécurité dans sa famille », a déclaré le surintendant. Wendy Mehat, officier responsable du détachement de la GRC de Ridge Meadows, lors de la conférence de presse.

Mehat a ajouté que les gendarmes s’attendaient à parler à Wang plus tard dans la journée de vendredi et à répondre à certaines des questions en suspens sur l’incident.

Un effort de recherche avait été lancé pour Wang mardi après-midi après sa disparition lors d’une randonnée mardi avec un groupe de quatre dans le cadre d’une « activité de jeunesse », selon la police.

Lors d’une conférence de presse mercredi, la GRC de Ridge Meadows a déclaré que le groupe avait parcouru le sentier East Canyon jusqu’à Steve’s Lookout et avait quitté le point de vue vers 14 h 45 pour retourner à son terrain de camping. Environ 15 minutes après le retour au camping, le chef du groupe s’est rendu compte que Wang s’était séparé du groupe.

Selon la police, les randonneurs sont retournés à l’affût pour rechercher Wang, mais n’ont pas pu la trouver. Ridge Meadows Search and Rescue (SAR) a été appelé et fouillé toute la nuit. Des volontaires SAR voisins se sont joints à l’effort, qui comprenait un soutien par hélicoptère, des chiens policiers et un drone de police.

Lors de la conférence de presse de vendredi, le responsable des recherches de RMSAR, Ryan Smith, a déclaré qu’un total de 16 équipes de recherche et de sauvetage étaient impliquées dans la recherche, et que des équipes supplémentaires de l’île de Vancouver s’étaient portées volontaires pour venir vendredi pour aider si Wang était toujours porté disparu.

Cela s’est avéré inutile, car Wang est sortie seule du parc vers 21h30 jeudi, selon Mehat.

Le surintendant de la GRC a déclaré que Wang avait quitté le parc provincial par le sentier East Canyon, le même sentier qu’elle empruntait lorsqu’elle s’est séparée de son groupe. La police pense que les premières personnes qu’elle a vues en sortant de la forêt étaient ses parents.

Mis à part quelques piqûres de moustiques, Wang n’a pas été blessée après son calvaire. Après une brève visite dans un hôpital local, elle est rentrée chez elle avec ses parents jeudi soir, a annoncé la police.

« De toute évidence, nous sommes ravis du résultat de la recherche », a déclaré Smith.

Selon la police, Wang, une cadette de l’air du 746 Lightning Hawk à Langley, était bien préparée pour la randonnée et avait de la nourriture et de l’eau avec elle. Elle avait aussi un téléphone portable, mais il n’y avait pas de réception dans la région éloignée.



Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour