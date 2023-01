Un adolescent des Chicago Fire saute en Europe avec Aston Villa

L’ailier adolescent des Chicago Fire, Jhon Duran, est en route pour l’Angleterre pour rejoindre Aston Villa. Le joueur de 19 ans a prospéré dans la Major League Soccer avec Chicago. Il a marqué huit buts et fourni cinq autres passes décisives la saison dernière avec le Fire.

Duran rejoint Aston Villa pour un montant initial de 18 millions de dollars, dont 4 millions de dollars supplémentaires. Le paquet de 22 millions de dollars est un profit énorme pour Chicago. L’équipe MLS a initialement acquis le Colombien pour un peu plus d’un million de dollars au début de 2022. Duran est venu d’Envigado FC dans l’élite de la Colombie.

Aston Villa reçoit un joueur qui a fait toutes ses apparitions en tant qu’attaquant central. Il offre une compétition pour Ollie Watkins et Danny Ings. Watkins a été le partant préféré à Villa Park cette saison, mais Ings a eu le meilleur rendement. Watkins a marqué trois buts en 18 apparitions, tandis qu’Ings a inscrit six buts dans le même nombre d’apparitions. De plus, Watkins a quatre passes décisives pour Ings zéro.

Duran n’a peut-être pas l’expérience d’Ings ou de Watkins, mais il est plein de potentiel. Vers la fin de la saison, Duran a pris son envol. Bien que Chicago ait raté les éliminatoires de la Coupe MLS, Duran a marqué cinq buts et aidé deux sur quatre au cours des cinq derniers matchs.

Chicago Fire à Aston Villa est le dernier transfert de MLS à EPL

Duran suit une tendance des meilleurs talents de la MLS à déménager en Europe. Cependant, peu sont aussi chers que Duran.

Le transfert le plus cher hors de la MLS a été Miguel Almiron d’Atlanta à Newcastle. Après un début décevant, Almiron est l’une des histoires de la saison de Premier League. Ses neuf buts se classent au sixième rang de la Premier League cette saison.

Ensuite, le déménagement de Duran de Chicago Fire à Aston Villa est à égalité avec le déménagement d’Alphonso Davies de Vancouver au Bayern Munich. Davies est l’un des meilleurs arrières latéraux au monde.

Aston Villa espère que la décision de Duran pourra rapporter des dividendes similaires à ces deux transferts.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire