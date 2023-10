Un adolescent d’Erie qualifié de « violenteur domestique » alors qu’il est condamné pour avoir tiré 9 fois sur son ex-petite amie

Un jury a conclu que Sincere D. Dorsey, 17 ans, avait commis des voies de fait graves lorsqu’il avait utilisé une arme de poing Glock volée pour tirer neuf fois sur son ex-petite amie de 15 ans alors qu’elle se cachait sous son lit dans sa résidence d’Erie en mars 2022.

Lors de la condamnation de Dorsey, le procureur a souligné que la fusillade représentait également de la violence domestique, la violence ayant éclaté avant même que Dorsey n’atteigne l’âge adulte. Dorsey était en colère contre sa petite amie parce qu’elle venait de rompre avec lui, selon un témoignage au procès.

« Sincere Dorsey est un agresseur domestique », a déclaré au tribunal Jeremy Lightner, procureur adjoint du comté d’Erie. « C’est un tel agresseur domestique qu’il commet ces actes lorsqu’il était enfant. »

La violence domestique et ce que Lightner a qualifié de violence « horrible et cauchemardesque » ont placé Dorsey, aujourd’hui âgé de 19 ans, dans une prison d’État pour les 10 à 20 prochaines années.

La peine, prononcée mercredi par le juge du comté d’Erie, John J. Mead, se situe dans la fourchette standard des lignes directrices de l’État en matière de détermination de la peine pour les six crimes de Dorsey.

Il a été reconnu coupable en juin de deux chefs de voies de fait graves en tant que crime au premier degré – un chef pour avoir infligé des blessures corporelles graves et l’autre pour agression utilisant une arme mortelle – ainsi que d’un chef chacun de cambriolage en tant que crime au premier degré. , les délits du premier degré de détention d’arme par un mineur et de détention d’arme et le délit de falsification de preuves du deuxième degré.

Dorsey a été acquitté du crime au premier degré de tentative d’homicide, la principale accusation retenue contre lui, bien que Lightner ait présenté des preuves incontestées selon lesquelles la victime avait reçu neuf balles, notamment dans les jambes et l’abdomen.

Les balles lui ont brisé les deux fémurs, déchiré son intestin grêle et rompu son côlon, selon un témoignage. Elle a été opérée et s’est rétablie, même si elle ne peut plus courir, a déclaré Lightner mercredi. La victime était présente au tribunal mais ne s’est pas adressée au juge.

Lightner a fait valoir au procès que Dorsey avait clairement tenté de tuer la victime. Lightner a émis l’hypothèse devant le tribunal mercredi que l’acquittement de Dorsey pour tentative d’homicide pourrait être dû au fait que le jury pensait que la vie de la victime n’était pas en danger car elle était capable de se mettre sous le lit pour se protéger.

Dorsey, a déclaré Lightner, « l’a remplie de balles ».

Demande de peine aggravée rejetée

Lightner a cité le niveau de violence en demandant à Mead de condamner Dorsey dans la fourchette aggravée des lignes directrices de l’État en matière de détermination des peines. Une peine de cette fourchette aurait été plus élevée que la peine de 10 à 20 ans imposée par Mead dans la fourchette standard, qui tient compte du dossier antérieur de l’accusé et d’autres facteurs. Dorsey encourt une peine maximale possible de 10 à 20 ans chacun pour les seuls chefs d’accusation de voies de fait graves et de cambriolage.

La peine qu’il a reçue mercredi rend Dorsey éligible à la libération conditionnelle après avoir purgé 10 ans. Il obtiendra un crédit pour l’année et demie qu’il a passée en prison après son arrestation, alors qu’il était détenu sous caution de 250 000 $.

En demandant une peine aggravée. Lightner a fait référence à ce qu’il a dit être le manque d’acceptation par Dorsey de la responsabilité de la fusillade. Dorsey n’a pas témoigné au procès, mais sa défense reposait sur l’argument selon lequel l’accusation n’avait pas présenté suffisamment de preuves pour l’identifier comme le tireur.

Les preuves ont brisé cette défense. La victime a identifié à plusieurs reprises Dorsey comme le tireur ; les messages texte entre Dorsey et la victime ont montré qu’il était en colère contre elle à cause de la rupture ; et la police d’Erie a arrêté Dorsey après l’avoir poursuivi dans la neige après qu’il s’est enfui de la résidence de la victime dans le pâté de maisons 2000 de Prospect Avenue vers 2 h 50 du matin le 12 mars 2022.

La police a découvert le Glock 9 mm utilisé lors de la fusillade dans la neige non loin de l’endroit où Dorsey a été arrêté. Il a été signalé comme volé en 2021. La police a envoyé l’arme pour des tests ADN et a trouvé une correspondance avec l’ADN de Dorsey, selon un témoignage.

La police d’Érié l’a inculpé en tant qu’adulte en raison de la nature violente de l’infraction. Son arrestation a marqué un autre cas de délinquance juvénile violente à Érié survenus pendant ou après la pandémie. Dorsey avait un casier judiciaire pour d’autres délits, selon un témoignage mercredi.

Malgré toutes les preuves contre lui, Dorsey a quand même profité du procès au lieu de plaider coupable. Environ une semaine avant son procès, il a rejeté un accord de plaidoyer dans lequel l’accusation aurait recommandé une peine de 13 ans et demi à 30 ans – un total de 3 ans et demi à 10 ans de plus qu’il a reçu mercredi, une peine qui reflétait son acquittement pour la tentative d’accusation. accusation d’homicide.

Essayer de donner un sens à une « tragédie incompréhensible »

Dorsey s’est excusé devant le tribunal mercredi après que son avocat, Gene Placidi, ait demandé à Mead d’imposer une peine standard. Alors qu’il se tenait devant le juge, Dorsey n’a pas nié avoir tiré sur son ex-petite amie après être entré par effraction dans sa maison en portant un masque, avoir monté les escaliers, fait irruption dans sa chambre et ouvert le feu.

« Ayez pitié de moi », a dit Dorsey à Mead. « Je suis vraiment désolé pour ce que j’ai fait à la victime. »

Placidi a qualifié la fusillade de « tragédie incompréhensible ». Mead a déclaré que le crime, « pour le dire à la légère, est très inquiétant ».

La mère de Dorsey, Latisa Mims, a déclaré : « Mon fils n’a jamais été une personne violente. Il m’est difficile de comprendre la situation. »

Lightner a donné une explication à la violence : elle provenait d’une personne sujette à la violence domestique à un jeune âge. Dorsey est entré par effraction dans une maison et a utilisé une arme à feu pour résoudre des problèmes relationnels entre adolescents, a-t-il déclaré.

« Il est difficile de trouver un espace plus sacré – ou un lieu qui devrait être plus protégé – qu’une chambre d’enfant », a déclaré Lightner.

La tante de la victime, s’adressant à Mead, a déclaré que Dorsey avait pris de mauvaises décisions avec « un cœur blessé et en colère » et n’avait pas réalisé que « vous ne pouvez pas amener une autre personne à vous aimer, à vous aimer ou à vouloir être avec vous ».

Ce type de comportement – ​​la tendance de Dorsey à la violence domestique – fait de lui une menace à long terme pour la communauté, a déclaré Lightner. Il a demandé une longue période de libération conditionnelle ou de probation pour accompagner une longue peine de prison.

« Il y a d’autres femmes dans la communauté », a déclaré Lightner. « Dans le futur, lorsque Sincere Dorsey sera de retour dans la communauté, ils seront en danger. »

Quant à la victime sur laquelle Dorsey a tiré neuf fois, Lightner a déclaré : « Elle a trouvé un moyen de survivre. Elle a trouvé un moyen de vivre. »

Contactez Ed Palattella à [email protected]. Suivez-le sur X @ETNpalattella.

Cet article a été initialement publié sur Erie Times-News : Une adolescente d’Erie condamnée pour avoir tiré sur son ex-petite amie alors qu’elle se cachait sous son lit