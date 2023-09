Un adolescent d’Elkhart accusé de tentative de meurtre

21 septembre — GOSHEN — Un adolescent d’Elkhart a été accusé de tentative de meurtre.

Antwoine Thomas, Jr., 16 ans, a eu une audience de caution jeudi pour une fusillade à Washington Gardens le 3 mai.

La police a répondu à l’appel à 17 h 48, mais à son arrivée, elle a découvert que la victime était déjà arrivée aux urgences, amenée par Joshua Knapp et Robert Walton.

La police pense que Thomas et une autre personne inconnue ont surveillé l’appartement où vivait Mario Hicks dans le pâté de maisons 1300 de Delaware Street et lorsque Knapp, Walton et Hicks sont partis dans la voiture de Knapp. Hicks, sur la banquette arrière, a été abattu. Hicks a été hospitalisé pendant plusieurs jours, avait un gonflement du cerveau et a dû subir une intervention chirurgicale au cerveau pour retirer la balle.

Thomas a été accusé de tentative de meurtre sur la base de la vidéosurveillance, correspond Facebook et de la confirmation de Jason Tripp, responsable des ressources d’Elkhart High School. Les agents ont déclaré qu’ils connaissaient Thomas car ils avaient récemment terminé une enquête sur l’implication de Thomas dans une autre fusillade.

Jeudi, le tribunal a tenu une conférence préalable au procès et une audience sur la caution de Thomas, au cours de laquelle sa caution a été refusée. Son procès devant jury est prévu le 6 mai.

ALBERTO AVELINO ALVAREZ

Un homme accusé de meurtre s’est vu refuser la poursuite de son procès lors du procès de jeudi.

Selon un affidavit de cause probable, la petite amie d’Alberto Avelino Alvarez a appelé et informé la police à 9 h 55 le 28 avril 2022 que son petit ami avait tiré sur quelqu’un à l’extérieur du 1610 Stevens Ave.

Lorsque la police est arrivée, elle a trouvé un jeune homme, identifié comme XH, décédé. La petite amie d’Alvarez a également indiqué que son petit ami était un trafiquant de drogue et qu’il était sorti pour sortir les poubelles et qu’à son retour, il parlait à quelqu’un, indique l’affidavit. Peu de temps après, elle a entendu des coups de feu. Elle a regardé dans la cour et a trouvé un homme qu’elle ne connaissait pas, qui s’éloignait de la maison en rampant.

Interrogé par les enquêteurs de l’hôpital South Bend Memorial, Alvarez a confirmé avoir reçu un appel d’un homme qu’il ne connaissait pas, qui avait tenté de lui acheter de la marijuana, selon l’affidavit. Lorsque XH est arrivé, il est entré dans la maison, mais Alvarez a déclaré que XH avait pris son gramme de marijuana et lui avait tiré dessus. Il a donc saisi son propre pistolet et a commencé à tirer sur le mineur, vidant le chargeur, rechargeant et recommençant le feu, indique l’affidavit. . Alvarez a affirmé dans des documents judiciaires que l’homme était tombé juste devant la porte arrière et qu’il cherchait une autre arme au sol. Il a déclaré qu’il avait dit à l’homme de ne pas saisir l’arme, mais il a continué, alors Alvarez lui a tiré dessus à nouveau, selon l’affidavit.

Alvarez a également expliqué à la police qu’il s’était armé de sa propre arme parce qu’il estimait que l’homme était « sommaire » et qu’il s’agirait d’une transaction en espèces, indique l’affidavit.

Son procès, qui avait été reporté plusieurs fois auparavant, reste prévu pour le 16 octobre.

MATTHIEU THOMPSON

Un homme accusé du meurtre de sa femme a tenu jeudi une conférence de mise en état préalable au procès. Matthew Thompson, 36 ans, serait responsable de la mort de Ciarra Thompson, 27 ans, le 18 août.

La police a été appelée au 1426 Cone St., Elkhart, à 19 h 16 le 19 août, pour un rapport selon lequel la femme de Thompson était inconsciente, ne respirait plus et était ensanglantée. Selon des documents judiciaires, Thompson a rapporté qu’il avait trouvé Ciarra sur le sol de la cuisine et qu’elle ne se réveillerait pas.

Ciarra était déjà décédée lorsque les agents sont arrivés sur les lieux et l’unité des homicides du comté d’Elkhart a été appelée. Dans l’affidavit d’accusation, les agents ont déclaré avoir trouvé du sang dans tout le salon et la cuisine de la maison, une grande quantité saturant le canapé du salon, et a noté qu’une partie avait été nettoyée. Les détectives ont également noté que Ciarra avait des blessures ouvertes à la tête et au cou.

S’adressant aux détectives, Thompson a admis qu’il avait nettoyé une partie du sang, mais a d’abord nié avoir causé du tort à Ciarra, indique l’affidavit. Il a finalement admis, selon les enquêteurs, que vendredi 18 août, il avait frappé Ciarra à plusieurs reprises à la tête et l’avait secouée. Après son dernier coup de poing, indique l’affidavit, Ciarra s’est cogné la tête contre le comptoir de la cuisine avant de tomber sur le sol de la cuisine. Thompson a déclaré à la police que Ciarra se trouvait au même endroit où elle était tombée lorsqu’il a appelé la police.

Une conférence de mise en état du procès reste prévue le 11 avril, avec une date de procès le 6 mai.

JUAN CAMACHO GALLARDO

Un homme fait face à des accusations criminelles pour son rôle dans un accident ayant entraîné des blessures corporelles graves remontant au 24 septembre 2022. Une conférence de mise en état du procès a eu lieu jeudi pour l’affaire.

Juan Camacho Gallardo est accusé de plusieurs chefs d’accusation pour conduite d’un véhicule en état d’ébriété par l’alcool et la marijuana. Ce jour-là, la police d’Elkhart est intervenue suite à un accident avec des blessés graves à l’intersection de Bristol Street et de CR 7.

La police a déclaré sur les lieux qu’elle n’avait pas pu effectuer les tests de sobriété standard sur le terrain en raison d’une blessure potentielle, ainsi que du comportement globalement peu coopératif de Camacho. Camacho a finalement été transporté à l’hôpital général d’Elkhart pour y être soigné, où il a déclaré aux médecins qu’il avait bu quatre ou cinq verres avant l’accident, et un officier qui a escorté Camacho à l’hôpital a déclaré qu’il continuait à montrer des signes de comportement peu coopératif et belliqueux, menaçant. se suicider ainsi que le personnel de l’hôpital, se précipitant vers une porte et urinant dans un coin de la chambre d’hôpital.

Camacho a consenti à une prise de sang à l’hôpital, dont les résultats indiquent un taux d’alcoolémie de 0,342. Un rapport toxicologique a révélé qu’au moment de l’accident, l’alcoolémie de Camacho aurait été de 0,279 et présentait également du THC dans son sang.

L’autre conducteur a été identifié comme étant Benjamin Battle.

Le procès est prévu pour le 19 février.

JACK BYRER

Un suspect de cambriolage, Jack Byrer, 32 ans, a conclu un accord de plaidoyer que le juge Michael Christofeno de la Cour de circuit du comté d’Elkhart a déclaré qu’il ne pouvait pas accepter parce qu’il contenait des conditions.

Byrer a été arrêté en février pour un cambriolage survenu le 9 août 2022. Sa première audience n’a eu lieu que début septembre. En conséquence, Byrer avait déposé, sans avocat, une requête pour un procès rapide. Byrer a expliqué au juge qu’il avait demandé un procès rapide parce qu’il est actuellement incarcéré au centre correctionnel de Westville avec plusieurs accusations dans plusieurs comtés, et on lui a dit que la meilleure option pour se présenter devant le juge était de le déposer.

Selon le bureau du shérif du comté d’Elkhart, une femme les a contactés le 22 août 2022 pour signaler des objets retirés de son unité de stockage personnelle au 68247 Ind. 15. Des images de surveillance de New Paris Storage du 9 août ont montré un homme conduisant un U- Transportez une camionnette en voiture depuis l’unité de stockage avec plusieurs articles dans le plateau du camion.

Un détective a rencontré Byrer à la prison du comté de Kosciusko, où il a demandé un avocat et aurait reconnu avoir loué le camion et pris les objets parce qu’il était défoncé.

Pour répondre à la requête en faveur d’un procès rapide, le procès de Byrer est resté fixé au 2 octobre, mais sa conférence de mise en état prévue pour jeudi a été réinitialisée, dans l’espoir que l’accord de plaidoyer soit bientôt révisé.

DOUG STREETMAN

Un homme qui aurait agressé son oncle et l’aurait accusé d’avoir couché avec sa mère était au tribunal jeudi matin pour cambriolage ayant entraîné des blessures corporelles, intimidation, méfait criminel et coups et blessures domestiques.

Selon une déclaration sous serment de cause probable, des agents ont été dépêchés au 23455 pour un cambriolage en cours. L’appelant a indiqué que son cousin Doug Streetman, 36 ans, était entré dans la maison de son oncle David Streetman, au 23455 Farmington Ave., en brisant la vitre et qu’il était ivre. David a déclaré à la police à son arrivée qu’il avait reçu plusieurs coups de poing au visage, indique l’affidavit, et que son neveu Doug l’avait accusé d’avoir couché avec la mère de Doug et avait menacé de le tuer, quittant la propriété dans une voiture immatriculée. à quelqu’un d’autre. En raison de blessures, notamment du sang sur son visage et une mâchoire contusionnée, il était présumé que Streetman était entré dans la maison par la fenêtre brisée, indique l’affidavit.

Le véhicule était localisé au 59724 CR 113 toujours en circulation. Les agents ont été informés que Streetman était là et autorisé à entrer. Streetman a ensuite été arrêté.

Le procès devant jury de Streetman a été reporté du 2 octobre au 3 juin, la suite de la procédure étant prévue pour le 19 octobre et l’espoir d’une résolution.

EDUARDO RUEDA, Jr. et JONATHAN J. MARTINEZ

Deux adolescents d’Elkhart ont vu leur procès devant jury reporté jeudi.

Eduardo Rueda et Johnathan Martinez sont accusés d’un vol à main armée le 2 février dans le parc de maisons mobiles Twin Pines à Goshen. Selon un affidavit de cause probable, la victime, également âgée de 16 ans, avait publié une publication sur Instagram vendant une PlayStation 5, à laquelle Rueda a répondu avec intérêt pour l’achat.

Rueda se serait rendu au domicile de l’adolescent et ils étaient tous les deux dehors pour discuter de la transaction lorsqu’une Chevrolet Silverado blanche sans plaque d’immatriculation s’est arrêtée et qu’un homme portant un masque de ski est sorti du véhicule, a pointé une arme sur lui et a pris la PlayStation. Le camion blanc a ensuite été lié à Martinez.

Les enquêteurs ont trouvé des images de surveillance qui les ont amenés à croire que Rueda et Martinez s’étaient rencontrés plus tôt dans l’après-midi au supermarché Martin’s, 3800 Mishawaka Road, et ont trouvé des preuves de communications entre les deux via SnapChat alors qu’ils conduisaient dans leurs véhicules séparés de Martin’s à Twin Pines. et une image SnapChat dans une discussion de groupe incluant Rueda d’une PlayStation et d’une arme à feu sur le siège passager du Martinez et annonçant au chat le vol réussi. Cela a également, par vidéo, amené les enquêteurs à croire que les deux hommes se sont rencontrés et ont transféré l’arme et le système de jeu dans le véhicule de Rueda au parking Hobby Lobby, et Rueda a organisé le vol.

Ruedo et doit tenir une conférence de mise en état préalable au procès le 6 avril, une date omnibus le 4 mai, une conférence de mise en état du procès le 21 septembre et un procès devant jury le 16 octobre.

Martinez a informé le juge qu’il avait l’intention de fournir son propre avocat et qu’en conséquence, une conférence de statut d’avocat est également prévue pour le 16 mars, ainsi que d’autres procédures judiciaires prévues en même temps.

Martinez a comparu devant le tribunal jeudi pour une conférence de mise en état du procès et a confirmé le maintien de la date du procès le 16 octobre ou le 3 juin. Rueda n’a pas comparu et un garant a été sommé de se présenter, bien que son procès ait également été reporté au 3 juin.

