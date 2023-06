Un adolescent décédé sur le sous-marin du Titanic a amené le Rubik’s cube avec lui pour battre le record du monde

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

L’adolescent décédé à bord du submersible Titan a emporté avec lui un Rubik’s cube parce qu’il voulait battre un record du monde, a déclaré sa mère.

Christine Dawood a déclaré à la BBC que son fils Suleman, 19 ans, était « tellement excité » d’essayer de résoudre le puzzle à 3 700 mètres sous la surface de l’océan.

Pendant ce temps, son père Shahzada, un homme d’affaires, était « tellement excité qu’il était comme un enfant » à l’idée de voir l’épave du Titanic.

Il avait postulé au Guinness World Records et son père, également décédé, avait apporté un appareil photo avec lui pour capturer l’instant.

Mme Dawood a déclaré que son fils aimait tellement le célèbre puzzle carré qu’il l’emportait partout avec lui et éblouissait les spectateurs en le résolvant en 12 secondes seulement.

Elle a déclaré au diffuseur: « Il a dit: » Je vais résoudre le Rubik’s Cube à 3 700 mètres sous la mer au Titanic.

La famille est montée à bord du Polar Prince le jour de la fête des pères dans l’espoir de faire le voyage de sa vie.

Mme Dawood et sa fille de 17 ans, Alina, étaient à bord du Polar Prince, le navire de soutien du sous-marin, lorsqu’on a appris que les communications avec Titan avaient été perdues.

Elle et sa fille ont d’abord gardé espoir après qu’elles ne soient pas revenues initialement.

Elle a déclaré: «Nous pensions tous qu’ils allaient arriver, de sorte que le choc a été retardé d’environ 10 heures.

« Au moment où ils étaient censés se relever, il fut un temps…. quand ils étaient censés remonter à la surface et quand ce temps est passé, le véritable choc, pas le choc, mais l’inquiétude et les sentiments pas si bons ont commencé.

Cette photo fournie par OceanGate Expeditions montre un navire submersible nommé Titan utilisé pour visiter le site de l’épave du Titanic (PA)

«Nous avions beaucoup d’espoir, je pense que c’est la seule chose qui nous a permis de traverser cela parce que nous espérions et… nous avons parlé de choses que les pilotes peuvent faire comme perdre du poids, il y avait tellement d’actions que les gens du sous-marin peuvent faire dans l’ordre faire surface.

« Nous regardions constamment la surface. Il y avait tellement de choses que nous traversions où nous pensions ‘c’est juste lent en ce moment, c’est lent en ce moment’. Mais il y avait beaucoup d’espoir. »

Elle a dit qu’elle avait « perdu espoir » lorsque 96 heures se sont écoulées depuis que son mari et son fils sont montés à bord du submersible, ce qui indiquait qu’ils étaient à court d’oxygène.

Elle a révélé que c’était à ce moment-là qu’elle avait envoyé un message à sa famille disant qu’elle « se préparait au pire ».

Sa fille a tenu un peu plus longtemps, a-t-elle dit, jusqu’à l’appel avec les garde-côtes américains où ils ont été informés que des débris avaient été trouvés.

La famille est retournée à St John’s à Terre-Neuve, au Canada, samedi, et dimanche a tenu une prière funéraire pour Shahzada et Suleman.

Mme Dawood a déclaré qu’elle et sa fille avaient juré d’essayer d’apprendre à terminer le Rubik’s Cube en l’honneur de Suleman et qu’elle avait l’intention de poursuivre le travail de son mari.

Elle a déclaré: «Il a été impliqué dans tant de choses, il a aidé tant de gens et je pense qu’Alina et moi voulons vraiment continuer cet héritage et lui donner cette plate-forme lorsque son travail se poursuivra et que c’est également très important pour ma fille.

« Alina et moi avons dit que nous allions apprendre à résoudre le Rubik’s cube. Ça va être un défi pour nous parce que nous sommes vraiment mauvais mais nous allons l’apprendre.