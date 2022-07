Un adolescent décédé lors d’une tentative de vol à bord d’un train identifié

CHICAGO (AP) – La personne qui a été poignardée à mort alors qu’elle participait à la tentative de vol à main armée dans un train de banlieue de Chicago était un garçon de 15 ans, ont annoncé les autorités.

Le bureau du médecin légiste du comté de Cook a déclaré lundi que Darin McNair, qui a été poignardé à la poitrine lors de l’attaque plus tôt dans la journée, a été déclaré mort au centre médical de l’Université de Chicago. Dans des rapports antérieurs, les autorités ont déclaré que la personne décédée était un homme.

Selon la police de Chicago, des séquences vidéo examinées par les enquêteurs montrent qu’une personne, identifiée plus tard comme McNair, tenait une arme à feu lorsque le groupe avec lequel il se trouvait a tenté de voler quelqu’un à bord d’un train Red Line du côté sud de la ville. Selon la police, la personne ciblée par le groupe a utilisé un couteau pour le poignarder mortellement.

La police a déclaré que McNair était l’une des sept personnes ayant participé à la tentative de vol. Mardi, la police a déclaré qu’aucun des six autres n’avait été identifié et qu’aucune arrestation n’avait été effectuée.

Lors d’une attaque similaire la semaine dernière contre un autre train de la Chicago Transit Authority, plusieurs suspects ont suivi un homme de 42 ans dans un train et ont tenté de le voler avec un couteau et une bouteille en verre cassée. Cet homme a repoussé ses agresseurs avec son propre couteau. Lui et trois de ses agresseurs ont été poignardés.

La police a ensuite arrêté cinq personnes dans l’attaque.

The Associated Press