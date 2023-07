Un adolescent décède après un accident de vélo de montagne à Big White

Un adolescent est décédé à la suite d’un accident de vélo de montagne lors de la BC Cup qui a eu lieu à la station de ski Big White pendant le long week-end de la fête du Canada.

Bien que les détails soient rares, la GRC de Kelowna a confirmé l’accident mardi matin (4 juillet).

Malgré le port d’un casque pendant la course, on pense que le concurrent s’est écrasé et s’est cogné la tête. Ils sont morts sur les lieux.

Le service du coroner de la Colombie-Britannique enquête, mais le décès n’est pas de nature criminelle.

La Big White BC Cup a été la première des huit épreuves à avoir lieu cet été dans le cadre de la BC Cup Series, organisée par Cycling BC.

« Nous respectons l’enquête pour le moment », a déclaré un représentant de Cycling BC à Capital News.

Big White Ski Resort a refusé de commenter.

