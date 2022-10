Un adolescent de West Kelowna récompensé pour sa résilience – Kelowna Capital News

Une adolescente de West Kelowna qui rêve de devenir vétérinaire peut se concentrer sur ses études, et non sur ses finances, en tant que récipiendaire d’une bourse de 3 500 $.

Caitlin Hooper, diplômée de l’école secondaire Mount Boucherie, fait partie des récipiendaires du Coast Capital, Standing Tall Education Award de cette année.

“Ce prix m’aide à réaliser mes rêves, dans mes études et au-delà”, a déclaré Hooper.

Le prix récompense les jeunes résilients qui « se sont dressés contre vents et marées et ont fait preuve d’un engagement incroyable à poursuivre leurs études », a déclaré Coast Capital.

Hooper a commencé son parcours universitaire postsecondaire à l’Université de la Colombie-Britannique dans le cadre du programme de baccalauréat en sciences.

Depuis sa création il y a 18 ans, le prix Coast Capital a aidé plus de 1 000 étudiants à financer leurs études avec un investissement de près de 2,9 millions de dollars au total.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

PrixVille de Kelowna