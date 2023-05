Un adolescent de Virginie meurt dans l’effondrement d’un trou de sable en Caroline du Nord

NORFOLK, Virginie (AP) – Les autorités de la côte de Caroline du Nord enquêtent sur la mort d’un adolescent qui s’est retrouvé piégé dans un trou creusé dans le sable, le dernier décès dû au fléau des trous de sable qui continue de coûter la vie aux jeunes.

L’homme de 17 ans est décédé samedi après-midi dans la petite station balnéaire de Frisco, située le long du littoral national du cap Hatteras sur les Outer Banks, a indiqué le National Park Service dans un communiqué.

Les gardes du parc ont répondu à un appel au 911 concernant un adolescent coincé dans un trou creusé dans une zone d’arrière-dune derrière la dune principale de la plage le long de l’océan Atlantique, a indiqué le service du parc. L’adolescent a été enterré sous plusieurs pieds de sable après qu’une dune adjacente se soit apparemment effondrée dans le trou.

Les gardes forestiers et d’autres intervenants d’urgence ont travaillé avec les membres de la famille pour sauver l’adolescent tout en effectuant simultanément la RCR, a indiqué le service du parc. Les efforts pour faire revivre l’adolescent, qui vivait à Chesapeake, en Virginie, ont échoué.

« Nous exhortons les visiteurs à ne pas creuser de trous profonds sur la plage en raison du danger qu’ils présentent pour les baigneurs et le personnel d’intervention d’urgence », a déclaré samedi le service du parc dans un communiqué.

Mike Barber, un porte-parole du service des parcs, a déclaré lundi à l’Associated Press que l’incident faisait toujours l’objet d’une enquête et qu’aucune nouvelle information n’était disponible.

L’effondrement des trous de sable a fait des dizaines de morts au fil des décennies. Le poids du sable rend difficile la respiration des gens, tandis que le sable peut pénétrer dans les poumons des gens. Le cerveau et d’autres organes sont souvent privés d’oxygène.

Fin mars, un garçon de 14 ans est décédé après avoir été enterré dans un trou de sable dans une zone rurale du Minnesota. Le shérif du comté de Wabasha, Rodney Bartsh, a déclaré que la mort de Hunter Flaxbeard avait été jugée comme une suffocation accidentelle.

En mai 2022, un garçon de 13 ans de l’Utah est décédé après qu’une dune de sable dans laquelle il creusait un tunnel s’est effondrée et l’a enterré dans le parc d’État de Coral Pink Sand Dunes, dans le sud de l’Utah.

Au cours de ce même mois, un homme de 18 ans est décédé alors qu’il jouait avec sa sœur sur une plage de Toms River, dans le New Jersey, lorsqu’un grand trou qu’ils creusaient dans le sable s’est effondré. Sa sœur a également été piégée mais a été secourue. La famille venait du Maine.

En 2014, un homme de Fredericksburg, en Virginie, est décédé à Salvo, sur les Outer Banks de Caroline du Nord, lorsque du sable s’est effondré sur lui après que les autorités ont déclaré qu’il creusait un tunnel entre deux trous.

Ce ne sont là que quelques exemples. En 2007, le Dr Bradley Maron et son père, le Dr Barry Maron, ont co-écrit une lettre au New England Journal of Medicine qui citait 31 décès dans des trous de sable récréatifs depuis 1985 aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Ils ont compté 21 autres incidents au cours desquels une personne a été sauvée d’un effondrement, dans plusieurs cas par des passants qui ont pratiqué la RCR.

Bradley Maron a déclaré à l’Associated Press en 2007 qu’il pensait que les décès liés au sable étaient moins bien documentés que les attaques de requins.

Les recherches des Marons ont révélé qu’il y avait eu 16 morts dans des trous de sable ou des tunnels aux États-Unis de 1990 à 2006, contre 12 attaques mortelles de requins pour la même période, selon les statistiques de l’Université de Floride.

Le père et le fils ont basé leur rapport en grande partie sur des comptes rendus de médias et des recherches sur Internet. La plupart des incidents remontent aux 10 dernières années, lorsque les rapports sur Internet étaient disponibles.

Les victimes, pour la plupart des garçons, étaient âgées de 3 à 21 ans, l’âge moyen étant d’environ 12 ans.

Maron et d’autres conseillent au public de ne pas laisser les jeunes enfants jouer dans le sable sans surveillance et de ne pas entrer dans un trou plus profond que vos genoux.

David Elder, directeur du sauvetage en mer de la ville de Kill Devil Hills sur les Outer Banks de Caroline du Nord, a déclaré avoir trouvé de grands trous creusés dans le sable plusieurs fois par mois.

Parfois, il rencontre des gens sur la plage pendant qu’ils les creusent. Leurs réactions à ses explications sur les dangers vont de « Nous comprenons et nous nous en occuperons » à « Je n’y ai même pas pensé ».

Ces conversations sur les trous de sable ne sont pas très différentes de celles qu’il a avec les baigneurs sur les courants de retour et les conditions de chaleur excessive.

« C’est malheureusement l’un des emplois que je dois faire », a-t-il déclaré.

Ben Finley, l’Associated Press