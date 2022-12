Un adolescent de Vancouver décède par suicide dans une famille d’accueil

Note de l’éditeur : Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec des pensées suicidaires ou des problèmes de santé mentale, de l’aide est disponible via Talk Suicide Canada, au 1-833-456-4566.

Une mère de Vancouver en deuil cherche des réponses après avoir appris que son fils de 16 ans s’est suicidé alors qu’il était en famille d’accueil.

Erin Wyatt, 46 ans, a déclaré à CTV News qu’elle avait appris dimanche la mort de son fils Ocean par la police, mais qu’elle n’avait pas encore reçu d’autres informations du ministère du Développement de l’enfance et de la famille.

“La police est venue chez moi et m’a dit qu’Ocean était mort par suicide”, a déclaré Wyatt. “Le MCFD ne m’a jamais contacté, et ils ne l’ont toujours pas fait.”

Wyatt a déclaré que lorsqu’elle avait contacté le ministère lundi, on lui avait dit que l’assistante sociale d’Ocean était en vacances.

L’adolescent a été retiré des soins de Wyatt il y a environ un an. La mère a déclaré qu’Ocean avait reçu un diagnostic d’autisme et aurait parfois des épisodes à la maison où elle élève toujours ses six frères et sœurs.

“La maison n’est pas dangereuse, je ne me drogue pas, j’ai tous les frères et sœurs, je n’abuse pas d’Ocean”, a déclaré Wyatt mercredi.

Elle a vu son fils pour la dernière fois samedi et a dit qu’il semblait être de bonne humeur, bien qu’il lui ait envoyé un texto plus tard dans la nuit pour lui révéler qu’il avait déposé une plainte officielle au sujet de ses soins au ministère. Wyatt sanglotait en lisant le dernier message qu’elle avait reçu de son fils :

“Je suis seul. La famille d’accueil ne me conduit pas à l’école. Cela ne m’aide pas pour les devoirs. Il ne me fournit pas une bonne nourriture. Il ne fournit jamais assez de fonds. Cela ne me fait rien.”

Wyatt a déclaré que son fils avait cessé de répondre à ses SMS le lendemain matin, mais qu’elle n’était pas inquiète au départ car c’est un adolescent qui aime dormir et qui allait également à l’église tous les dimanches.

La police est arrivée plus tard pour annoncer la nouvelle déchirante.

Dans un e-mail à CTV News, le ministère du Développement de l’enfance et de la famille a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter les cas individuels – y compris s’il avait reçu des rapports de problèmes concernant les soins d’Ocean.

Au lieu de cela, le ministère a offert des réponses concernant sa procédure de traitement des décès par suicide dans les familles d’accueil.

« En cas de décès soudain ou inattendu, la police et les autorités sont informées et réagissent. Dès que le personnel du ministère est avisé, et dès qu’il est approprié de le faire, le personnel du ministère tend la main à la famille pour offrir du soutien », a écrit le ministère.

Wyatt a déclaré qu’elle appelait le ministère quotidiennement depuis lundi mais qu’elle ne s’était vu offrir aucun soutien.

Le ministère entreprend également un examen de la médecine de l’enfance et de la famille en cas de décès d’un enfant ou d’un jeune pris en charge.

« Les examens des pratiques comprennent un résumé de l’implication de la famille auprès du ministère ou d’autres fournisseurs de services et une analyse de l’information et des conclusions. L’examen peut déboucher sur des plans d’action pour résoudre les problèmes de pratique qui ont été identifiés », a déclaré le ministère dans son courriel.

Le BC Coroners Service a confirmé qu’il menait également une enquête sur la mort d’Ocean.

Le suicide de l’adolescent alors qu’il était en famille d’accueil pourrait être le seul enregistré cette année. Le bureau du représentant pour les enfants et les jeunes a déclaré à CTV News qu’il n’y en avait pas eu de confirmé entre janvier et novembre.

Depuis 2012, date à laquelle le bureau a commencé à recueillir des données sur les décès dans les soins provinciaux, le bilan annuel a atteint 15.

Au cours du dernier exercice, cependant, 510 cas d’idées suicidaires ou de tentatives de suicide ont été enregistrés, selon la représentante Jennifer Charlesworth. Parmi ces cas, Charlesworth a déclaré que 275 étaient liés à des femmes cisgenres, 131 étaient des jeunes de genres divers et 104 étaient des hommes cisgenres.

“Nous appelons ces cas de non-appartenant – ils ont l’impression que personne ne se soucie d’eux, comme s’ils n’avaient pas de sens ou de but, ils ne sont pas connectés aux personnes qui les aiment et les soutiennent”, a déclaré Charlesworth. «C’est un traumatisme qui parle, c’est une douleur qui parle. Cela nous rappelle à tous que si nous voyons des jeunes se débattre ou se blesser, nous ne devons pas être consternés ou réactifs, nous devons être solidaires et compatissants.

D’après son expérience, a déclaré Charlesowrth, les foyers d’accueil font rarement face à des conséquences en cas de décès par suicide, car il y a rarement des cas de négligence.

Wyatt a déclaré que la mort d’Ocean l’avait surprise, en particulier juste une semaine avant Noël – des vacances dont elle a dit qu’il était très excité.

“Il a fait beaucoup de projets avec nous”, a déclaré Wyatt, ajoutant que son fils aimait ses frères et sœurs, rendait visite à sa famille deux fois par semaine et était toujours impliqué dans les fêtes d’anniversaire et les vacances.