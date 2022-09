Un adolescent de Telangana frappé par un train à grande vitesse alors qu’il faisait Insta Reel sur la bonne voie, grièvement blessé

Un adolescent de Telangana a été grièvement blessé alors qu’il tentait de créer une bobine Instagram sur une voie ferrée juste au moment où un train arrivait. L’incident s’est produit près de la gare de Kazipet dans le district de Hanamkonda à Telangana, a rapporté Economic Times. Le jeune de 17 ans essayait de capturer le train à grande vitesse en arrière-plan de sa bobine. Dans une vidéo choquante partagée sur les réseaux sociaux, on pouvait voir le train frapper le garçon et le lancer dans les airs. Il s’écrase alors sur le côté. Son ami, qui enregistrait tout l’incident sur son téléphone portable, pouvait être entendu l’avertir à l’approche du train.

Identifié comme étant Chintakula Akshay Raju, un étudiant en génie de Warangal, le garçon suit actuellement un traitement à l’hôpital MGM de Warangal. Il serait désormais hors de danger. Il a été repéré par un garde du chemin de fer qui l’a remarqué sur la voie et a appelé l’ambulance. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital, a rapporté NDTV.

La discrétion du spectateur est conseillée pour la vidéo suivante.

Selon les rapports locaux, il a eu l’idée de tirer sur un Reel avec un train qui approchait en arrière-plan alors qu’il marchait le long de la voie ferrée près d’un étang avec son ami.

De tels accidents sont malheureusement loin d’être rares en Inde. Dans de nombreux cas, ils se sont avérés mortels. Parmi les récents accidents de ce type, un a été signalé l’année dernière en décembre, lorsqu’un garçon de 13 ans est mort en cliquant sur un selfie depuis le bord d’un immeuble partiellement démoli dans le quartier de Bhiwandi à Mumbai. Le défunt identifié comme Mohammad Ubaid Shaikh était un résident de Shanti Nagar. Il s’était rendu dans l’immeuble pour jouer avec ses amis, a rapporté le Free Press Journal. Les habitants l’ont transporté d’urgence à l’hôpital voisin où les médecins l’ont déclaré mort en raison de saignements abondants et de blessures graves causées par la chute accidentelle. Le rez-de-chaussée et le bâtiment de deux étages situés au marché Heena basé dans la région de Piranipada à Shanti Nagar, Bhiwandi, ont été déclarés illégaux et démolis par les autorités municipales locales il y a quelques années.

De tels incidents sont signalés presque chaque année dans les États du pays. En 2018, un garçon de 15 ans est décédé après avoir été heurté par un train alors qu’il cliquait sur un selfie avec un autre train en mouvement dans le district de Purba Burdwan, au Bengale occidental.

