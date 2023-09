Un adolescent de St. Charles atteint le niveau national en équitation de compétition – Shaw Local

Alyssa Watanapongse, étudiante-athlète de l’école secondaire St. Charles North, participe à des compétitions au niveau national, mais pas au sein d’une équipe des North Stars.

Watanapongse, 16 ans, est un équestre en selle et a été invité par la US Saddle Seat Association à faire partie de leur Programme National Jeune Cavalier. En juillet, elle a remporté une médaille d’argent en affrontant les équipes nationales de jeunes des États-Unis et du Canada au cours des quatre jours. Tournoi international de sièges en selle sur invitation à la Nouvelle-Orléans.

Après leur performance en juillet, Watanapongse et son équipe ont été invitées à représenter les États-Unis (âgés de 14 à 20 ans) lors de la Coupe du monde sur invitation en Afrique du Sud en décembre prochain. Elle a postulé et espère être sélectionnée pour le Coupe du monde de selle américaine équipe, qui reviendra en Afrique du Sud pour concourir en décembre 2024.

Alyssa Watanapongse, étudiante à St. Charles North, travaille avec son cheval, Tahlia, aux écuries Meadow Brook, à Maple Park. Watanapongse est un cavalier en selle et a récemment remporté des rubans au concours hippique du championnat national Monarch à Springfield. (Sandy Bressner)

Watanapongse a monté son premier cheval à l’âge de 5 ans et était en compétition à l’âge de 8 ans. Elle vise désormais une triple couronne.

La famille Watanapongse a déménagé à Saint-Charles quand Alyssa avait 5 ans. Elle se souvient avoir été conduite devant la ferme Seven Oaks sur le chemin de l’école, où elle a fini par convaincre ses parents de l’emmener monter à cheval pour la première fois.

Watanapongse a déclaré qu’elle avait commencé à concourir avant de posséder son propre cheval, montant des chevaux empruntés lors d’expositions à l’académie. Elle a eu son premier cheval, Tahlia, quelques années plus tard et possède aujourd’hui quatre chevaux avec lesquels elle s’entraîne et avec laquelle elle participe à des compétitions.

Elle garde désormais ses chevaux aux écuries Meadow Brook à Maple Park, où elle s’entraîne presque tous les jours. Watanapongse a déclaré que les chevaux sont comme des athlètes possédant leur propre régiment d’entraînement. Elle monte chacun de ses quatre chevaux au moins une fois par semaine et ils travaillent avec des entraîneurs les autres jours.

Watanapongse a déclaré que le siège en selle est un type d’équitation anglaise. Il s’agit d’une discipline peu courante, similaire au dressage, qui met en valeur les capacités des chevaux Saddlebred américains à afficher différentes allures. Elle se spécialise dans l’équitation en selle, un style d’équitation qui, selon elle, se concentre sur la posture du cavalier et sur l’efficacité avec laquelle le cavalier communique avec le cheval.

Watanapongse a déclaré que la triple couronne est le summum de l’équitation. Semblable à la triple couronne dans les courses de chevaux, la triple couronne en selle s’obtient en se classant premier dans trois événements majeurs au cours d’une saison ; le Finale de la médaille du siège-selle de l’USEFle Coupe Défi UPHA et le Championnat national bonnes mains.

Cette année, Watanapongse s’est qualifié pour les trois épreuves de triple couronne. Elle a déjà participé aux épreuves de triple couronne dans une catégorie d’âge plus jeune, mais espère remporter des médailles d’or dans les épreuves de 14 à 17 ans de cette année.

Parmi les plus hautes distinctions en matière d’équitation en selle, citons également la Coupe du monde en selle, qui a lieu tous les deux ans. En 2024, il se tiendra en Afrique du Sud et Watanapongse espère obtenir une invitation.

Barbe Smith, présidente de la US Saddle Seat Association, observe les chevaux de concours de Watanapongse depuis cinq ans et la décrit comme une enfant adorable dotée d’une excellente éthique de travail.

Smith a déclaré que remporter une triple couronne et participer à la Coupe du monde demande beaucoup de pratique et de travail acharné, et c’est exactement ce que Watanapongse a fait.

« Elle sourit toujours et travaille dur », a déclaré Smith. « Elle a absolument ce qu’il faut pour concourir pour une triple couronne. »

Au milieu de son régiment d’entraînement chargé et de ses compétitions du week-end, Watanapongse parvient à conserver une moyenne cumulative supérieure à 5,0 à l’école secondaire St. Charles North.