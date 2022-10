Un adolescent de Sandwich remporte le prix national de l’agriculture pour les jeunes 4-H pour avoir développé un biopesticide – Shaw Local

Matias Habib, 17 ans, de Sandwich, a été nommé lauréat du prix 4-H Youth in Action Award for Agriculture 2023 parrainé par Bayer. Habib sera reconnu à l’échelle nationale pour avoir développé sa propre entreprise de biopesticides et de démarrage en instance de brevet grâce à un projet d’entomologie 4-H.

Lancés en 2010, les prix Jeunesse en action 4-H récompensent les membres 4-H qui ont appliqué les connaissances acquises dans les 4-H pour créer un impact durable dans leurs communautés tout en surmontant des obstacles personnels.

En tant que lauréat national, Habib recevra une bourse d’études supérieures de 5 000 $ et passera 2023 à inspirer d’autres jeunes en racontant son histoire 4-H et en célébrant son leadership. De plus, il aura l’occasion de présenter son histoire à l’échelle nationale, de réseauter avec d’éminents anciens des 4-H et d’agir à titre de porte-parole officiel des jeunes 4-H pour l’agriculture.

“Après avoir lutté contre des barrières cognitives, sociales et linguistiques, les 4-H m’ont donné un endroit où me connecter et développer ma passion pour la science et la recherche”, a déclaré Habib dans un communiqué de presse du Conseil national des 4-H. « Grâce aux 4-H, j’ai rencontré des jeunes qui partageaient mes intérêts, notamment en sciences naturelles. J’ai appris à développer un produit qui pourrait aider d’autres agriculteurs et jardiniers à relever les défis auxquels ma famille était confrontée de manière sûre et durable. »

Après avoir déménagé aux États-Unis dans son enfance, Habib s’est senti comme un étranger et a lutté contre les barrières linguistiques et l’anxiété sociale. On lui a diagnostiqué un trouble du spectre autistique, mais il s’est rendu compte plus tard que ces différences étaient des outils essentiels qui lui ont permis de se concentrer sur la science. Grâce au programme scientifique Illinois Cooperative Extension 4-H, il a trouvé la communauté et la confiance.

Lorsque le verger de sa famille a été attaqué par le scarabée japonais envahissant, Habib a commencé à rechercher, tester et développer une solution naturelle. Son spray bio-pesticide, TerraBuster, a depuis montré des résultats exceptionnels avec des pratiques de production et des ingrédients respectueux de l’environnement. Avec l’aide des dirigeants des 4-H, Habib a financé et doté son entreprise en pleine croissance et étend son produit aux répulsifs contre d’autres ravageurs qui menacent les cultures saines.

“Matias est un excellent exemple d’un jeune qui a persévéré à travers les défis sociaux pour créer une voie à suivre et faire preuve d’un grand esprit d’entreprise en créant sa propre entreprise de démarrage de biopesticides”, a déclaré Jackie Applegate, présidente de Bayer Crop Science North America. . « Chez Bayer, nous sommes fiers de soutenir de nombreux jeunes – tout comme Matias – alors qu’ils acquièrent et développent des compétences en leadership qui peuvent faire une différence positive dans l’agriculture et dans notre monde dans les années à venir.

Habib est l’un des quatre gagnants du pilier du prix Jeunesse en action 4-H 2023 qui ont été annoncés lors de la semaine nationale des 4-H, du 2 au 8 octobre.

Diplômé de l’Académie des mathématiques et des sciences de l’Illinois, Habib envisage de poursuivre une carrière dans laquelle il pourra développer des solutions innovantes pour protéger l’environnement.

Pour en savoir plus sur les Prix Jeunesse en action 4-H et pour voir les autres gagnants piliers de partout au pays, visitez 4-h.org/youthinaction.