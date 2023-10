Un adolescent de Redondo Beach honoré à la Maison Blanche pour ses efforts en matière de sécurité en ligne

Une lycéenne de Redondo Beach, âgée de 15 ans, a été honorée cette semaine à la Maison Blanche pour ses efforts dans la lutte contre le harcèlement et les abus en ligne.

Mona Cho, étudiante en deuxième année au lycée Mira Costa, faisait partie des 15 jeunes femmes des États-Unis honorées par la Première dame Jill Biden dans le cadre de la première célébration « Girls Leading Change ». Le événement a eu lieu lors de la Journée internationale de la fille, le 11 octobre, une journée qui reconnaît les droits des filles.

« Ces jeunes femmes protègent et préservent la terre, écrivent et partagent des histoires qui changent les mentalités et transforment leur douleur en but », a déclaré Biden dans un communiqué. déclaration. Le Conseil de la politique de genre de la Maison Blanche a sélectionné les lauréats.

La sécurité en ligne est une grande préoccupation, en particulier chez les adolescents qui peuvent souffrir de troubles de l’alimentation, d’une faible estime de soi, de harcèlement ou de comparaison avec les autres.

YouTube, TikTok, propriété de Google, Instagram et Snapchat, propriété de Facebook, sont plates-formes le plus couramment utilisé par les adolescents. Près de la moitié des adolescents américains âgés de 13 à 17 ans ont été victimes d’intimidation ou de harcèlement en ligne, selon une enquête réalisée en 2022 par le Centre de recherche Pew.

Cho, le seul Californien honoré lors de l’événement, a contribué à faire connaître la façon dont les adolescents peuvent rester en sécurité sur les réseaux sociaux. Elle siège au conseil consultatif des jeunes du Beach Cities Health District, où elle fait également partie du comité de santé et de sécurité des jeunes.

En tant que membre du comité, elle a dirigé une équipe de cinq étudiants qui ont travaillé sur une campagne de sécurité en ligne et créé un court métrage sur le sujet. Cho dirige également l’initiative de sécurité et d’autonomisation numériques en ligne par le biais de la Plan USA Youth Leadership Academy.

« Mona espère continuer à déployer le cinéma comme outil pour promouvoir la sécurité en ligne et appeler au changement », selon un communiqué de la Maison Blanche. communiqué de presse.