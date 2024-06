Un adolescent de Raleigh transportant du Narcan sauve la vie au bord de la route

RALEIGH, Caroline du Nord — Un lycéen d’un lycée de Raleigh a désormais un témoignage rare et direct du pouvoir de ce médicament qui sauve des vies. naloxone.

UN Leesville Une élève de Road High School se dirigeait vers le centre-ville de Raleigh pour faire des courses lorsqu’elle a vu quelque chose sur le bord de la route.

Victoria Taton a fini par sauver un homme d’une situation désastreuse.

Taton conduisait près du centre commercial Crabtree Valley, faisant des courses pendant l’heure de pointe chargée de l’après-midi, lorsqu’elle a aperçu deux jeunes hommes au loin. L’un d’eux gisait au sol. Elle a fait confiance à son instinct, a attendu le feu rouge et s’est approchée d’eux.

« Je leur ai demandé, que se passe-t-il ? » dit-elle. « J’ai gardé mes distances. Il me dit que son ami est au sol et ne répond pas. Et il n’est pas sûr de ce qui se passe. Mais il pense qu’il pourrait s’agir d’une overdose au vu des symptômes qu’il voyait. »

Taton a couru pour mettre le Narcan dans sa voiture – est revenue en courant et l’a administré à l’étranger. Ça a marché.

« Cela prend entre 30 secondes et deux minutes pour fonctionner », a déclaré Taton. « En 30 à 60 secondes environ, toujours avec les SAMU au téléphone, il sort de l’état de réponse dans lequel il se trouvait. Il vomit. Il entre et perd conscience. Les SAMU nous le disent. »

Les autorités continuent de lutter contre les préjugés qui entourent naloxone, connue sous sa marque Narcan. Mais de plus en plus de gens portent naloxone kits pour assurer leur sécurité et celle de leurs pairs. Taton a dit qu’elle le portait avec elle depuis deux ans.

« J’ai juste senti que c’était une très bonne chose à porter », a déclaré Taton. « Vous ne savez vraiment plus. Surtout avec des enfants de notre âge, qui vont bientôt à l’université, vous ne savez tout simplement pas. Je pensais juste qu’il était plus sûr de le porter à partir de ce moment-là. »

Son instinct s’est avéré juste. Taton espère que son expérience motivera d’autres personnes à envisager de porter Narcan.

« Ils ont dit qu’il s’en sortirait très probablement parce que nous avions fait la bonne chose », a déclaré Taton. « Si nous n’étions pas là, il serait probablement mort. Nous ne savions pas exactement ce qu’il avait pris, mais parce que nous avons agi rapidement, oui. »