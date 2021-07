Un adolescent de Perth a menacé de trancher la gorge du personnel de l’hôpital après s’être effondré après une consommation excessive d’alcool et de cocaïne à son 18e anniversaire

Un adolescent qui s’est effondré après une frénésie de cocaïne et de vodka le jour de son 18e anniversaire a menacé de trancher la gorge des médecins qui ont tenté de le soigner à l’hôpital.

Christopher Simpson a mordu un membre du personnel à la main, a lancé des coups de poing et craché sur le personnel du NHS lors du déchaînement du 30 mai de l’année dernière.

Christopher Simpson a menacé de trancher la gorge du personnel de l’hôpital après s’être effondré d’une consommation de cocaïne et de consommation excessive d’alcool Crédit : Premier News

Il leur a dit qu’il prévoyait de leur trancher la gorge.

Simpson, aujourd’hui âgé de 19 ans, a été condamné aujourd’hui à effectuer 50 heures supplémentaires de travail non rémunéré dans la communauté après que le tribunal a appris qu’il s’était déjà engagé dans un programme de réadaptation pour jeunes délinquants.

Perth Sheriff Court a appris que Simpson avait fait des ravages dans le département A&E de Perth Royal Infirmary après s’être effondré à la maison à la suite d’un 18e anniversaire de cocaïne et d’alcool.

« VOULEZ-VOUS UN SQUARE GO ? »

L’adjoint des finances Sean Maher a déclaré au tribunal: « Une ambulance a été demandée en réponse à un homme nécessitant des soins médicaux. Ils ont été informés qu’il avait pris de la cocaïne et de la vodka.

« À son arrivée à l’infirmerie royale de Perth, il était calme et s’est retrouvé avec le personnel de l’hôpital. Un membre du personnel est allé prendre sa tension artérielle et il est devenu agressif et a donné un coup de pied au membre du personnel à l’épaule. »

Lorsqu’un autre membre du personnel est venu aider, Simpson s’est assis et a crié : « Voulez-vous un carré aller ? »

M. Maher a déclaré: « Il a ensuite lancé deux coups de poing en direction de leur tête, ce qui a fait tomber et endommager les lunettes du membre du personnel.

« Trois membres du personnel ont essayé de le retenir et par la suite, il a commencé à cracher. Des tentatives ont été faites pour lui mettre un masque facial. Il a ensuite mordu un membre du personnel à la main. »

Alors que les médecins se battaient pour maîtriser Simpson, il a crié: « Je vais vous trancher la gorge. »

Simpson, de Perth, a admis trois accusations de voies de fait en vertu de la loi sur les travailleurs d’urgence, ainsi que d’avoir agi de manière menaçante ou abusive à l’hôpital.

L’adolescent a également admis avoir attaqué un étranger au Bank Bar de la ville lors d’un incident distinct après avoir cru à tort qu’ils se moquaient de lui.

« NON PROVOQUÉ »

Le shérif Neil Bowie l’a décrit comme « une conduite épouvantable » et a déclaré à l’adolescent: « Vous devriez avoir – et je suis sûr que votre famille en a – complètement honte de votre comportement.

« Vous avez été transporté à l’hôpital à cause de votre propre conduite. Les infirmières qui étaient là pour vous aider au plus fort de leurs conditions de travail chargées ont été soumises à votre comportement honteux.

« Vous frappiez, mordiez et crachiez sur des professionnels de la santé qui essayaient de vous aider. Ce n’était pas un incident isolé, car seulement deux mois plus tard, vous avez eu une nouvelle explosion de colère dans un pub et avez commis une agression non provoquée contre un homme.

« Vous avez déjà été condamnés auparavant et vous étiez sous le coup d’une ordonnance de restriction de la liberté qui avait pris fin peu de temps avant cet incident en mai. »

Simpson avait déjà reçu l’ordre d’effectuer 225 heures de travail non rémunéré et de terminer le projet Right Track pour les jeunes contrevenants.

Le tribunal a appris qu’il s’était engagé dans le projet et le shérif Bowie a ajouté 50 heures de travail non rémunéré pour terminer sa peine.

L’avocat Billy Somerville, en défense, a déclaré: « Il est vraiment embarrassé, honteux, se sent mal et souhaite que cela ne se soit jamais produit. Il n’en a aucun souvenir.

« Il reconnaît les conséquences sur les victimes et sur la société en général. Il a un problème d’alcool. Quand il n’est pas ivre, il est agréable et poli.

« Quand il boit, en plus d’abuser de la drogue, il devient quelque chose de différent comme un personnage de Jekyll et Hyde. Il semble qu’il s’était effondré et avait besoin de traitement. »

