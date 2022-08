Un adolescent de Penticton nage de Peachland à Peach en 12 heures

Au milieu de la nuit, Issie Grecoff, 16 ans, est entrée dans le lac Okanagan à la rampe de mise à l’eau de Peachland pour commencer une nage de 32 kilomètres jusqu’à Penticton le samedi 14 août.

Dans l’obscurité, Issie a poussé un bras après l’autre dans l’eau, nageant à travers les douleurs et les tensions. Un bateau de sécurité et sa famille étaient à ses côtés dans des kayaks alors qu’elle nageait et nageait.

Après 12 heures de natation, Issie a marché sur le rivage près du Peach à Penticton, tombant à genoux d’émotion. Sa famille et ses amis l’ont embrassée et ont applaudi cet énorme accomplissement.

Issie a nagé en mémoire de sa grand-mère Joan Wickett, décédée en mars 2022 de la maladie d’Alzheimer. L’adolescent de Penticton voulait amasser des fonds pour aider à trouver un remède contre la maladie d’Alzheimer. Jusqu’à présent, elle a amassé plus de 10 000 $ et la collecte de fonds est toujours ouverte jusqu’à la fin août.

“En plus d’une mauvaise brûlure sur ma joue, je me sens plutôt bien maintenant”, a-t-elle déclaré trois jours après sa course. “Mon équipe de famille, d’amis et le capitaine du bateau (Float Okanagan a fait don de son bateau ponton) m’ont gardé en sécurité, sur une ligne droite et motivé.”

La partie la plus difficile mentalement a été les 18 à 24 kilomètres pour aller de Peachland à Trout Creek, a-t-elle déclaré.

“Il semblait juste que je ne m’étais jamais rapproché. En arrivant à Trout Creek, mon état mental s’est amélioré et j’ai pu prendre plus à manger. J’ai eu un scone au chocolat que le pain Cobbs a donné. Pouvoir voir Penticton était le coup de pouce supplémentaire dont j’avais besoin.

Les huit derniers kilomètres sont allés plus vite et Issie a terminé la course en un peu moins de 12 heures.

“J’ai vraiment nagé toute ma vie. J’ai grandi entouré de lacs. J’ai commencé à nager en compétition dans la piscine à l’âge de huit ans et à nager en eau libre à l’âge de 10 ans.

Issie nage avec le KISU Swim Club.

“Je me suis entraîné dur toute l’année dans la piscine et je suis progressivement passé à l’eau libre.”

Les deux côtés de sa famille sont touchés par la maladie d’Alzheimer.

“Ma grand-mère a toujours été une grande partisane de mes nages à Penticton, alors j’ai décidé de nager en son honneur pour le Skaha Lake Ultra Swim 2019.”

Elle a pu amasser 4 000 $ qui ont été remis à la Société Alzheimer du Canada.

Collecte de fonds pour la maladie d’Alzheimer