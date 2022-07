Un adolescent de Nagpur empoche un emploi aux États-Unis après avoir remporté un concours de codage, perd son offre parce qu’il est trop jeune

Un garçon de 15 ans de Nagpur a décroché un emploi de rêve, mais l’offre d’emploi a été rapidement retirée après que l’entreprise eut appris son âge. Vedant Deoakte est tombé sur un concours de développement Web en parcourant Instagram sur l’ordinateur portable de sa mère.

Il a participé au concours et a écrit 2 066 lignes de code sur une période de deux jours. Lorsque les résultats ont été annoncés, Vedant avait remporté le concours et s’était vu proposer un emploi à temps plein par la société américaine qui organisait l’événement. Vedant s’est vu offrir un salaire de Rs 33 lakh par an.

Vedant, qui a été choisi parmi 1000 participants, s’est vu offrir un rôle dans l’équipe DRH d’une agence de publicité du New Jersey. En allant plus loin, la société a rejeté l’offre et l’a retirée après avoir découvert qu’il n’avait que 15 ans.

L’entreprise, cependant, a dit à Vedant de ne pas se démotiver et de terminer ses études. “Nous sommes impressionnés par votre expérience, votre professionnalisme et votre approche”, a déclaré l’équipe, comme le rapporte le Times of India. La société a suggéré à Vedant de les contacter après avoir terminé leurs études.

Les compétences de Vedant sont le résultat d’un auto-apprentissage qu’il prétend avoir perfectionné à partir de pas moins de deux douzaines de tutoriels en ligne. Au cours de son autoformation, il s’est concentré sur les techniques relatives au codage et au développement de logiciels. Il s’est entraîné au développement de logiciels sur l’ordinateur portable lent et obsolète de sa mère.

Les parents de Vedant, Rajesh et Ashwini, travaillent comme professeurs adjoints dans une école d’ingénieurs à Nagpur. Ils ont été surpris d’apprendre l’exploit que leur fils avait réalisé. «Nous n’avions aucune idée. C’est un appel de l’école de mon fils qui nous a informés de cette offre », a déclaré Rajesh, le père. Vedant a reçu un e-mail contenant la lettre d’offre. Il était confus et en a parlé à ses professeurs. “Ils ont été stupéfaits quand il s’est avéré être authentique”, a déclaré Rajesh.

C’est alors que l’entreprise a appris que Vedant n’avait que 15 ans et étudiait en 10e norme. Rajesh envisage maintenant d’acheter un nouvel ordinateur portable pour son fils, afin qu’il puisse s’améliorer dans ce qu’il fait déjà bien.

