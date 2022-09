Un adolescent de Mumbai a des ennuis après avoir coupé ses gâteaux d’anniversaire avec une épée

Une affaire a été enregistrée contre un garçon de 17 ans de Borivali à Mumbai pour avoir coupé son gâteau d’anniversaire avec une épée. Peu de temps après qu’une vidéo de son parti soit apparue en ligne vendredi, une plainte a été déposée par un journaliste, qui a tagué la police de Mumbai dans son tweet décrivant l’événement. Dans la vidéo, environ 20 à 21 gâteaux ont été placés sur la table que l’adolescent peut être vu en train de couper avec une épée. Pendant ce temps, on peut entendre ses amis l’encourager.

Un jeune de 17 ans aurait été arrêté en vertu de la loi sur les armes par la police du Maharashtra pour avoir coupé des gâteaux d’anniversaire avec une épée dans le quartier de Borivali à Mumbai.@MumbaiPolice pic.twitter.com/pu9Wea2Ftc — Ahmed Khabeer احمد خبیر (@AhmedKhabeer_) 19 septembre 2022

Le plaignant a mentionné dans son tweet le nom et l’adresse de l’adolescent qui a coupé son gâteau avec une épée. Suite à cela, la police a retrouvé le garçon et a enregistré une affaire contre lui. Le policier de la colonie MHB a déclaré : « Le mineur a commis l’infraction vendredi entre 21h et 21h30. Il était entouré d’amis avec les gâteaux sur la table. La vidéo a capturé le mineur coupant les gâteaux et célébrant son anniversaire », comme l’a rapporté le Times of India.

La police a ajouté plus loin dans sa déclaration que le MHB de Mumbai avait enregistré l’infraction contre le mineur en vertu de la loi sur les armes pour avoir coupé ses gâteaux d’anniversaire avec une épée. “Une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux où il a été vu en train de couper 21 gâteaux avec une épée. La vidéo provient de la région de Borivali », indique le communiqué selon les rapports.

La police MHB de Mumbai a enregistré une affaire contre un jeune de 17 ans en vertu de la loi sur les armes pour avoir coupé son gâteau d’anniversaire avec une épée. Une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux où il a été vu en train de couper 21 gâteaux avec une épée. La vidéo provient de la région de Borivali : Police de Mumbai — ANI (@ANI) 19 septembre 2022

Couper des gâteaux d’anniversaire avec une épée semble être devenu une tendance. Un cas similaire s’est produit l’année dernière lorsqu’un homme de 22 ans, Fahad Amjad Shaikh, a été accusé d’avoir commis la même infraction. Le jour de son anniversaire, alors que la pandémie de COVID était à son apogée, il a non seulement coupé ses gâteaux avec une épée, mais a également violé simultanément les protocoles COVID.

Auparavant, en 2020, un garçon nommé Haris Khan avait été arrêté par la police pour avoir tranché environ 25 gâteaux avec une épée. Avec Haris, 30 autres ont été arrêtés pour ne pas avoir suivi les directives COVID qui ont été appliquées par les autorités.

