Un adolescent de l’Utah atteint du syndrome de Down coupé de la photo de l’annuaire, l’école est désolée

Une école de l’Utah s’excuse après avoir reçu des réactions négatives sur une photo de l’annuaire qui n’incluait pas un membre de son équipe de pom-pom girls – Morgyn Arnold, une élève de huitième année atteinte du syndrome de Down.

Deux photos ont été prises de l’équipe cette saison-là, une avec Arnold assis au milieu de l’équipe avec une chemise violette et un large sourire. Dans l’autre, elle était absente. Arnold est le chef d’équipe de l’équipe de pom-pom girls de son école. Elle a appris toutes les routines, assiste aux entraînements et applaudit à chaque match à domicile

La sœur d’Arnold, Jordyn Poll, dit que ce n’est pas la première fois qu’elle remarque qu’Arnold est coupé des listes de classe. Dans un article sur Facebook, Poll a déclaré qu’elle avait vu sa sœur « dévastée » à maintes reprises pour avoir été « mise à l’écart ».

Shoreline Junior High School s’est excusé et a qualifié la photo d' »erreur ».

« Nous sommes profondément attristés par l’erreur qui a été commise », a déclaré l’école dans un communiqué sur Facebook. « Nous continuons d’examiner ce qui s’est passé et pourquoi cela s’est produit. Des excuses ont été présentées à la famille et nous nous excusons sincèrement auprès des autres personnes touchées par cette erreur. Nous continuerons à en discuter avec les parents de l’élève. Nous continuerons à examinez nos processus pour vous assurer que cela ne se reproduira plus. »

Dans une déclaration à USA TODAY, le district scolaire de Davis a également qualifié l’incident d’erreur et a déclaré s’être excusé auprès de la famille.

« Nous sommes profondément attristés par l’erreur qui a été commise. Nous continuons d’examiner ce qui s’est passé et pourquoi cela s’est produit. Des excuses ont été présentées à la famille et nous nous excusons sincèrement auprès des autres personnes touchées par cette erreur. Nous continuerons à y remédier. avec les parents de l’élève. Nous continuerons à examiner nos processus pour nous assurer que cela ne se reproduise plus », a déclaré le district dans un e-mail.

Lorsqu’Arnold est rentré à la maison le dernier jour d’école contrarié, elle n’apparaissait pas sur la photo, Poll s’est exprimé sur Facebook.

« J’espère que personne n’aura jamais à vivre le chagrin qui survient lorsque la personne qu’il aime rentre de l’école dévastée et lui montre qu’il n’est pas dans l’image avec son équipe. J’espère que personne n’aura jamais à expliquer pourquoi les gens choisi délibérément d’être exclusif », a écrit Poll, 25 ans, sur Facebook. « Il y avait deux photos : une avec Morgyn et une sans. Un choix a été fait sur la photo à soumettre, un choix fait PLUSIEURS fois et un choix qui excluait Morgyn CHAQUE. UNE SEULE. FOIS. »

Suite:Un golfeur collégial fait tomber les barrières

Sondage a également souligné que le blâme n’est pas sur les filles de l’équipe de soutien et que ces filles sont les amies d’Arnold. Cependant, elle a fait référence à un administrateur d’école qui a dit à sa famille « qu’ils ne savaient pas ce que nous attendions d’eux et qu’ils ne pouvaient rien faire ».

Le sondage a terminé sa publication sur Facebook avec un message pour que les gens soient plus inclusifs et conscients d’aider les personnes couramment exclues.

« Soyez la personne qui défend ce qui est juste et fait la différence. Apprenez à ceux qui vous entourent, enfants et adultes, à regarder autour de vous et à voir les Morgyn mis à l’écart. Nous sommes meilleurs que cela », a écrit Poll. « Il est temps que nous commencions à le montrer et il est temps que nous nous en tenions mutuellement responsables. »

Suivez Gabriela Miranda sur Twitter : @itsgabbymiranda