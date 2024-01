Un adolescent de Louisiane s’est rendu en Cisjordanie pour découvrir ses racines. Il a été abattu.

AL-MAZRA’A AL-SHARQIYA, Cisjordanie — Tawfic Hafeth Abdel Jabbar, 17 ans, est né et a grandi en Louisiane, dans une ville appelée Gretna, de l’autre côté du fleuve Mississippi, depuis la Nouvelle-Orléans, et entourée par les marécages et les bayous du delta.

C’est loin des montagnes de Cisjordanie occupée, mais lorsque Tawfic est arrivé en mai, il était impatient d’explorer pleinement le paysage du village où son père a grandi et d’en apprendre davantage sur ses racines en tant qu’Américain palestinien.

« Il adorait le plein air », a déclaré son père, Hafeth Abdel Jabbar, à NBC News – et Tawfic avait hâte de passer plus de temps à Al-Mazra’a Al-Sharqiya, à environ 16 km au nord-est de Ramallah. et profiter de toutes les raisons pour lesquelles les Palestiniens « aiment leur patrie », a-t-il déclaré.

Il n’aurait jamais imaginé qu’il finirait par enterrer son fils sur ce même terrain.

“Tawfic est parti”, a déclaré Abdel Jabbar, 40 ans. “Il a été tué de sang-froid”.

La mère de Tawfic, au centre, pleure sur son corps lors de son cortège funèbre samedi. Marco Longari / AFP via Getty Images

La famille de Tawfic affirme qu’il a été victime de la violence croissante des colons dans le territoire, qui s’est intensifiée depuis le début de la guerre.

En tant qu’Américain, Abdel Jabbar a déclaré qu’il se serait attendu à ce que les États-Unis demandent justice pour son fils. Mais il affirme que le soutien de l’administration Biden à Israël, notamment en termes d’armes, et ce qu’il considère comme une réponse tiède de la Maison Blanche à la mort de Tawfic le font douter que son gouvernement agira dans l’intérêt de son fils.

“Ils ont pris le meilleur de nous”

Dans la vidéo de ses funérailles partagée par son père, la tête de Tawfic est enveloppée dans un keffieh, le foulard palestinien traditionnel. Il y a des coupures et des contusions sur son visage. Des fleurs l’entourent alors que sa famille fait ses derniers adieux.





Tawfic Hafeth Abdel Jabbar, 17 ans, extrême gauche.

“Ils disent tous qu’ils ont pris le meilleur de nous”, a déclaré Abdel Jabbar, décrivant son fils comme un adolescent adorable et extraverti qui était “très aimé”.

Il espérait étudier l’ingénierie à l’université — et envisageait de poursuivre ses études en Cisjordanie.

Abdel Jabbar a déclaré que Tawfic était sorti pique-niquer avec des amis vendredi lorsqu’il a été abattu par une personne qui, selon des témoins, semblait être un colon israélien, qui a d’abord ouvert le feu, suivi par quelqu’un portant un uniforme des Forces de défense israéliennes.

L’armée israélienne a déclaré avoir reçu un rapport concernant un « officier de police en congé et un civil ayant tiré sur un Palestinien soupçonné d’avoir lancé des pierres » dans la zone. Il a confirmé qu’un soldat de Tsahal se trouvait également dans la zone et a déclaré qu’il enquêtait sur une allégation selon laquelle le soldat aurait tiré sur le Palestinien.

La police israélienne a déclaré qu’elle enquêtait également sur l’incident. Invité à confirmer si le civil était un colon israélien, l’armée israélienne a renvoyé NBC News à la police israélienne, qui n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur l’identité du civil.

Abdel Jabbar a rejeté la suggestion selon laquelle son fils aurait pu « jeter des pierres » en la qualifiant de « mensonge ». Mais, a-t-il dit, même si des pierres étaient lancées dans la zone, « et alors ?

« S’ils jetaient des pierres à 150 mètres de la rue, qu’est-ce que cela ferait à un tank ? Ou en jeep ? Ou à une voiture pleine de soldats ? Tu vas tirer 10 fois sur la voiture parce qu’un gars a jeté une pierre ? il a dit.

S’adressant à NBC News peu après les funérailles de son fils, Abdel Jabbar a décrit sa course vers les lieux lorsqu’il a appris que son fils avait été abattu. Il l’a trouvé en train de saigner dans un camion et portait deux blessures par balle, une à la tête et une autre à la poitrine. «Je l’ai sorti à mains nues de la voiture», a-t-il déclaré.

Le camion dans lequel Tawfic Hafeth Abdel Jabbar a été abattu se trouvait samedi au-dessus de l’autoroute 60, en Cisjordanie occupée. Chantal Da Silva

Le père en deuil a déclaré que des personnes en uniforme de Tsahal étaient déjà sur les lieux lorsqu’il est arrivé – et il a déclaré qu’ils « ont pointé leurs armes sur nous en nous avertissant : ‘Nous vous tirerons dessus’ », si lui et d’autres ne quittaient pas la zone.

« Nous nous en fichions. Nous sommes allés vers la voiture et nous l’avons attrapé”, a-t-il déclaré.

L’armée israélienne n’a pas immédiatement répondu à une question concernant cette affirmation spécifique.

Hafeth Abdel Jabbar, 40 ans. Chantal Da Silva

Du sang était visible sur le pare-brise brisé et sur les sièges du camion dans lequel Tawfic a été abattu. Des éclats de verre étaient éparpillés sur le terrain où, selon sa famille, le véhicule s’est renversé avant de s’arrêter sur une section de l’autoroute 60.

Cet incident survient alors que des groupes de défense des droits humains ont documenté une augmentation de la violence des colons en Cisjordanie occupée depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza.

Depuis le 7 octobre, début de la guerre à Gaza, 344 Palestiniens, dont 88 enfants, ont été tués par les forces de sécurité et les colons à travers la Cisjordanie, selon les données du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires.

Du sang coulait sur le pare-brise brisé de la voiture dans laquelle se trouvait Tawfic Hafeth Abdel Jabbar lorsqu’il a été abattu. Chantal Da Silva

Dror Sadot, porte-parole de B’Tselem, une organisation qui documente les violations des droits humains contre les Palestiniens, a déclaré dimanche à NBC News lors d’un entretien téléphonique que les cas de violences signalées par les colons font rarement l’objet d’enquêtes approfondies de la part des autorités israéliennes. — et encore plus rarement poursuivi.

Les colonies, considérées comme illégales au regard du droit international, sont des communautés juives qui se sont formées en Cisjordanie après son occupation par Israël en 1967. Israël maintient que seules les colonies construites sans permis ou sur des terres domaniales devraient être considérées comme illégales.

“Mon fils est américain”

Même si les attaques des colons en Cisjordanie se multipliaient, Abdel Jabbar pensait que le petit village dans lequel il a grandi resterait loin de la violence.

Il a assuré à plusieurs reprises à ses amis et à sa famille aux États-Unis qu’Al-Mazra’a Al-Sharqiya était en sécurité lorsqu’ils ont exprimé leurs inquiétudes croissantes concernant la violence dans le territoire.

Sa colère est renforcée par son choc face à ce qu’il considère comme l’indifférence du gouvernement américain face au meurtre de son fils.

Vendredi, le Département d’État américain a confirmé qu’un citoyen américain était décédé en Cisjordanie et a présenté ses condoléances à la famille. Il a déclaré que les responsables américains s’efforçaient toujours de comprendre les circonstances et avaient demandé plus d’informations au gouvernement israélien. Quelques heures auparavant, le porte-parole de la sécurité nationale, John Kirby, avait déclaré lors d’un point de presse que même si les responsables américains ne disposaient pas d’un « contexte parfait sur ce qui s’était exactement passé », la Maison Blanche était « sérieusement préoccupée par cela ».

Tawfic et un ami se tiennent ce mois-ci sur le véhicule à l’endroit où il serait abattu plus tard. Fourni par la famille Abdel Jabbar.

La réponse, a déclaré Abdel Jabbar, a été « humiliante » pour sa famille. “Il n’a pas dit un enfant — il n’a pas dit qui était le tueur.

Abdel Jabbar a également remis en question l’allégeance du gouvernement américain, s’il devait mener une enquête sur la mort de son fils, « alors que mon gouvernement soutient » Israël, y compris dans son offensive à Gaza, qui a tué plus de 25 000 personnes depuis le début de la guerre, dont plus de 62 000 blessés et des milliers d’autres disparus et considérés comme morts, selon les autorités sanitaires palestiniennes.

Israël a lancé son offensive à Gaza après les attaques du 7 octobre qui ont tué environ 1 200 personnes en Israël et vu plus de 260 prises en otage dans l’enclave, où plus de 100 personnes restent captives, selon les responsables israéliens.

“Où est ton souci là-bas?” » a déclaré Abdel Jabbar, s’adressant à la Maison Blanche. « Où sont les armes que vous leur envoyez pour tuer tous ces enfants ? » a-t-il déclaré, faisant référence aux milliards de dollars qu’Israël reçoit chaque année des États-Unis en aide militaire, y compris des transferts d’armes d’urgence destinés à renforcer davantage le trésor de guerre d’Israël le mois dernier.

« Les Américains, nous, notre gouvernement le soutenons », a déclaré Abdel Jabbar. « Il prend notre argent pour le leur donner », a-t-il déclaré, faisant référence à Israël.

Depuis le début de la guerre, le président Joe Biden a exhorté le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à minimiser les pertes civiles à Gaza, mais le nombre de morts a continué de monter en flèche au cours des mois qui ont suivi. Et l’administration Biden a exprimé ses inquiétudes croissantes concernant la violence des colons en Cisjordanie.

Tawfic, le plus à droite, lors d’un voyage en Floride lorsqu’il était enfant.

Abdel Jabbar a déclaré que sa famille avait été contactée par des responsables américains au sujet du cas de son fils et qu’elle attendait leur visite. En tant que citoyen américain, a-t-il déclaré, il s’attend à ce que les États-Unis demandent justice pour la mort de son fils.

“[I] travailler dur, me construire, payer des impôts… Je me suis marié là-bas, j’y ai eu tous mes enfants. Je fais partie de la communauté là-bas. Je suis citoyen américain », a-t-il déclaré. «Je vis ce rêve américain. Mais où est l’humanité ?

« Mon fils est américain avant d’être palestinien. Il est né aux États-Unis », a-t-il déclaré. « Sur son passeport, [it] dit ‘Nous vous protégerons. … Nous vous protégerons et vous rendrons justice.’»

« Où est la justice de mon fils ? il a dit.