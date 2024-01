Un adolescent de l’Oregon a vu trois personnes mourir après avoir glissé sur la glace dans une ligne électrique. Puis elle est allée aider

PORTLAND, Oregon (AP) – Majiah Washington a remarqué un éclair devant sa maison cette semaine à Portland, où une dangereuse tempête avait recouvert la ville de glace. En ouvrant ses stores, elle a vu un SUV rouge avec une ligne électrique tombée dessus. La fille enceinte de 21 ans de sa voisine criait à son petit ami d’éloigner leur bébé de la voiture.

Il a grimpé l’allée glacée en portant l’enfant, mais avant d’avoir atteint la moitié du chemin, il a glissé en arrière et son pied a touché le fil sous tension – “un peu de feu, puis de la fumée”, a déclaré Washington. La mère, enceinte de six mois, a tenté d’atteindre le bébé, mais elle aussi a glissé et a été électrocutée – tout comme son frère de 15 ans lorsqu’il est venu l’aider.

Washington, 18 ans, était au téléphone avec un répartiteur lorsqu’elle a vu le bébé, allongé sur son père, bouger la tête – l’enfant de 9 mois était vivant. Après avoir vu trois personnes mourir sous le choc, elle a décidé d’essayer de sauver le garçon.

Elle est restée accroupie pour éviter de glisser dans le grillage à son approche, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse jeudi, un jour après les décès. En attrapant le bébé, elle a touché le corps du père, mais elle n’a pas été choquée, a-t-elle déclaré.

“J’étais inquiet pour le bébé”, a déclaré Washington. “Personne n’était avec le bébé.”

Le porte-parole des pompiers de Portland, Rick Graves, a félicité Washington pour son héroïsme, mais a avoué qu’il ne comprenait pas comment elle et le bébé n’avaient pas également été électrocutés.

“Nous avons heureusement avec nous un tout-petit qui va pouvoir s’épanouir et faire ce qu’il peut à mesure qu’il avance”, a déclaré Graves. « Et ils sont ici, en partie, grâce aux actes héroïques d’un membre de notre communauté. »

La neige, la pluie verglaçante, la glace et les températures glaciales qui ont frappé le nord-ouest du Pacifique au cours de la semaine dernière sont désormais responsables d’au moins 10 décès dans l’Oregon, dus à l’hypothermie et à la chute d’arbres ou de poteaux électriques, ainsi que cinq décès dus à l’hypothermie dans la région de Seattle.

La glace alourdit les arbres et les lignes électriques, les rendant susceptibles de se briser, surtout par vent fort. Cela semble être la cause des décès par électrocution : une grosse branche s’est détachée d’un arbre, a atterri sur des fils électriques et en a poussé une sur le véhicule.

Le voisin de Washington, Ronald Briggs, a refusé de parler à l’Associated Press, se contentant de confirmer que sa fille de 21 ans et son fils de 15 ans avaient été tués.

Mais il a déclaré à la chaîne de télévision de Portland KGW que sa fille était venue utiliser Internet après la disparition de la sienne. Lui et sa femme venaient de monter dans leur propre voiture pour faire une course lorsqu’ils ont entendu le boum et ont vu le SUV apparemment en feu.

Il a vu le couple glisser vers la mort – puis a dit à son fils de 15 ans, Ta’Ron Briggs, étudiant en deuxième année du lycée, de garder ses distances, en vain.

«Je lui ai dit : ‘N’y va pas, essaie de t’éloigner d’eux.’ Et il a glissé, et il a touché l’eau, et lui, et il est mort aussi », a déclaré Briggs. « J’ai six enfants. J’en ai perdu deux en une journée.

«Ça fait juste mal», dit-il. “Être un bon père ne peut pas résoudre ce problème pour le moment.”

___

Johnson a rapporté de Seattle.