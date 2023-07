Un adolescent de l’Iowa condamné à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 35 ans pour la mort brutale d’un professeur d’espagnol

DES MOINES, Iowa (AP) – Le premier des deux adolescents de l’Iowa qui ont plaidé coupable d’avoir battu à mort leur professeur d’espagnol au lycée avec une batte de baseball a été condamné jeudi à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 35 ans de prison.

Un juge a condamné Willard Miller après une audience de détermination de la peine qui a duré plus de sept heures.

Miller et un autre adolescent, Jeremy Goodale, avaient plaidé coupable en avril de l’attaque de 2021 contre Nohema Graber. L’enseignante de 66 ans a été mortellement battue alors qu’elle se promenait régulièrement l’après-midi dans un parc de Fairfield.

Lors de la condamnation de Miller, le juge du tribunal de district, Shawn Showers, a reconnu le jeune âge de Miller, mais a également noté qu’il avait «écourté la précieuse vie de Nohema Graber», dévastant sa famille et la communauté.

« Je trouve que votre intention et vos actions étaient sinistres et mauvaises. Ces actes ont entraîné la perte intentionnelle de vies humaines de manière brutale », a déclaré Showers. « Il n’y a aucune excuse. »

Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, les procureurs avaient recommandé à Miller de recevoir une peine de 30 ans de prison à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle. Goodale doit être condamné plus tard.

Avant d’être condamné, Miller a déclaré devant le tribunal jeudi qu’il acceptait la responsabilité du meurtre et s’était excusé auprès de la famille Graber.

« Je voudrais m’excuser pour mes actions, d’abord et avant tout auprès de la famille », a-t-il déclaré. « Je suis sincèrement désolé pour la détresse que je vous ai causée et la dévastation que j’ai causée à votre famille. »

Miller a également présenté ses excuses à la communauté de Fairfield, à sa propre famille, à la famille de Goodale et à la police.

« Je réalise juste l’ampleur de mes actions, et je sais que c’est mal et je savais que c’était mal et pourtant j’ai continué », a-t-il déclaré. « J’ai quand même fait ce que j’ai fait, et j’en accepte la responsabilité. »

Dix des proches de Graber ont lu ou soumis des déclarations de la victime qui décrivaient la femme comme gentille, attentionnée et dévouée à sa famille, ses étudiants et son église. Plusieurs ont également blâmé Miller et Goodale pour la mort récente du mari de Graber, qui souffrait d’un cancer mais a retardé le traitement au milieu de sa dépression à cause du meurtre.

« J’espère que vous ouvrirez votre âme au seigneur et demanderez peut-être d’abord pardon parce que vous êtes sur une spirale droite vers l’enfer », a déclaré le beau-frère de Graber, Jim Graber, en regardant Miller.

Miller et Goodale ont tué Graber le 2 novembre 2021 dans un parc où l’enseignant se promenait régulièrement après l’école. Les procureurs ont déclaré que les adolescents, qui avaient 16 ans à l’époque, étaient en colère contre Graber à cause d’une mauvaise note qu’elle avait donnée à Miller.

En vertu de l’accord de Goodale de plaider coupable, les procureurs avaient recommandé une peine comprise entre 25 ans et la perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. La condamnation de Goodale est prévue pour août, mais ses avocats ont demandé un report de l’audience.

L’audience de détermination de la peine de jeudi au palais de justice du comté de Jefferson à Fairfield s’est initialement concentrée sur les enquêteurs qui ont décrit comment les agents ont trouvé le corps de Graber. Ils ont également parlé de publications sur les réseaux sociaux qui les ont amenés à interroger puis à arrêter Miller et Goodale. Les procureurs ont également diffusé des enregistrements d’entretiens avec la police avec les deux adolescents et affiché des photographies de la scène du crime, y compris des images graphiques du corps de Graber.

Trent Vileta, agent de la division des enquêtes criminelles de l’Iowa, s’est souvenu que la police avait trouvé le corps de Graber sous une bâche dans le parc Chautauqua. Une brouette et une traverse de chemin de fer avaient été placées sur la bâche, ce qui rendait difficile la vue du corps, avec seulement une chaussure et une main visibles.

Après avoir retiré une partie de la bâche, Vileta a déclaré que la seule blessure importante de Graber semblait être une grave blessure à la tête.

Dans l’interview, Miller a d’abord déclaré qu’il ne savait rien de la disparition de Graber, mais a déclaré plus tard qu’il avait vu d’autres personnes portant son corps dans le parc.

Goodale a témoigné plus tôt que lui et Miller avaient planifié le meurtre pendant environ deux semaines et que tous deux avaient frappé la victime puis caché son corps. Goodale a déclaré que Miller avait lancé le plan. Miller a admis avoir aidé mais a nié avoir frappé Graber.

Les deux ont été accusés en tant qu’adultes, mais en raison de leur âge, ils n’ont pas été soumis à une peine obligatoire d’emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle pour meurtre au premier degré. Miller a maintenant 17 ans et Goodale en a 18.

Fairfield, une ville de 9 400 habitants, se trouve à environ 160 kilomètres au sud-est de Des Moines.

Scott Mcfetridge, Associated Press