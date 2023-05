Un adolescent de l’est du Texas accusé de meurtre dans le meurtre de parents et de frères et sœurs

NASH, Texas (AP) – Les autorités de l’est du Texas ont emprisonné un homme de 18 ans pour meurtre qualifié dans la fusillade de ses parents, de sa sœur et de son frère.

La police de la petite ville de Nash, au Texas, a déclaré que des policiers répondant à un rapport selon lequel un homme avait blessé sa famille et menaçait de se suicider mardi ont trouvé Cesar Olalde barricadé à l’intérieur d’une maison. On leur a dit que plusieurs personnes étaient mortes à l’intérieur.

Olalde a ensuite appelé la police, disant « qu’il avait appuyé sur la gâchette et tiré sur sa famille », selon un affidavit de cause probable de l’officier de police de Nash, Craig Buster.

Les officiers ont persuadé Olalde de se rendre et ont ensuite retrouvé les corps de ses parents, Reuben Olalde et Aida Garcia, de sa sœur aînée Lisbet Olalde et de son jeune frère Oliver Olalde dans une salle de bain.

« Il semblait que les victimes avaient été abattues à divers endroits de la résidence et de la drogue dans la salle de bain », selon l’affidavit. « Plusieurs douilles de cartouche usagées » ont été trouvées sur le sol de la maison et « des éclaboussures de sang sur plusieurs surfaces ».

L’affidavit indiquait qu’un collègue de Lisbet Olalde s’était rendu à la maison parce que la femme n’était pas arrivée au travail et, avec un membre de la famille, s’était introduite de force à l’intérieur où il avait été confronté à Cesar Olalde, qui avait pointé une arme à feu sur lui.

Le collègue a déclaré à la police qu’Olalde avait déclaré « qu’il avait tué sa famille parce qu’ils étaient cannibales et qu’ils allaient le manger », indique l’affidavit.

Les archives judiciaires du comté de Bowie montrent qu’Olalde a été condamné à une caution de 10 millions de dollars. Son avocat de la défense n’a pas immédiatement renvoyé de demande de commentaires jeudi.

Nash est une ville d’environ 3 800 habitants située à l’extrémité ouest de Texarkana, près de la frontière de l’État de l’Arkansas.

Les massacres se poursuivent à travers les États-Unis à un rythme sans précédent cette année. Une base de données maintenue par l’Associated Press, USA Today et Northeastern University compte les meurtres impliquant quatre décès ou plus, sans compter l’auteur, la même norme que le FBI, et suit un certain nombre de variables pour chacun.

The Associated Press