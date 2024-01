Un adolescent de l’Alabama se fait un nom dans l’industrie du divertissement

Cette histoire est republiée avec la permission de Le Birmingham Times.

Même s’il n’a que 13 ans, le CV de Blake James ressemble à celui d’un poids lourd de la télévision et d’Hollywood : Nickelodeon, Kellogg’s, AT&T, Sony Pictures.

Blake est non seulement bon dans ce qu’il fait, mais il apprécie également l’enthousiasme de l’industrie du divertissement.

«J’adore être avec les acteurs et les membres de l’équipe et jouer. Je sais que c’est un cliché, mais quand ils disent “Action”, c’est une montée d’adrénaline”, a déclaré Blake, qui s’est lancé dans l’industrie du divertissement en 2021, alors qu’il terminait la sixième année à la Berry Middle School à Hoover, en Alabama.

Blake « n’a même pas obtenu son diplôme », a-t-il déclaré, alors qu’il commençait à travailler sur son premier projet pour la chaîne de télévision Nickelodeon et son tout premier projet télévisé, « Little Lens : la vie quotidienne à travers les yeux d’enfants noirs ». L’un des segments, intitulé “Meet My Hero”, mettait en vedette James partageant des histoires mémorables qui ont contribué à façonner sa vie.

Selon sa mère, Tuesday James, directrice d’entreprise de 44 ans, Blake a choisi de partager l’histoire de son grand-père paternel, qui a été « le premier Noir à fréquenter son collège ». [in New Market AL] et jouer au football là-bas », a-t-il déclaré pendant le projet.

Lors du premier match de l’équipe, le grand-père de Blake, Gus, était le quart-arrière de l’équipe, mais ses joueurs de ligne ne bloquaient pas pour lui et l’équipe adverse « voulait lui faire du mal », alors l’entraîneur a retiré Gus du match. Blake a ajouté que son grand-père est son héros parce que « c’était courageux de sa part de continuer à fréquenter ce collège ».

Blake, qui considère son grand-père comme une source d’inspiration pour son amour du sport et du chant, n’agit que depuis deux ans et demi, à partir de 2021, même si la graine a été plantée des années plus tôt par sa famille élargie à Orlando, en Floride.

“Quand je leur rendais visite, ils me répétaient que je devais passer à la télévision, alors finalement, j’ai tenté le coup”, a-t-il déclaré.

“J’ai compris”

Alors que « Little Lens » était le premier projet télévisé de Blake, il y avait aussi une publicité AT&T dans laquelle il jouait le rôle principal des enfants qui interagissaient avec Charles Barkley, membre du Temple de la renommée de la NBA et originaire de l’Alabama. Le père de Blake, l’entrepreneur Cameron James, 45 ans, dit qu’il était nerveux pour son fils lors de cette audition particulière parce que Blake n’était pas sûr du rôle qu’il allait jouer jusqu’au tout dernier moment.

“Alors qu’il marchait sur le plateau, il ne savait pas quel personnage il incarnerait”, a déclaré Cameron. « Il a dit : « Papa, je vais bien. Je sais [all the characters’] lignes. Qui que je sois censé être, je l’ai compris.’

Pour Blake, c’est la partie amusante de son travail. Apprendre ses répliques, dit-il, c’est « comme étudier pour un examen, mais c’est plus amusant que d’étudier pour un examen. Les gens me demandent toujours comment je mémorise les lignes, mais c’est facile à faire. Et je mémorise aussi d’autres personnages, donc je saurai quand dire mes répliques.

Blake a dit le “bug” du jeu d’acteur quand il avait environ 11 ans.

Son dernier projet est un projet à venir avec Sony Pictures, un film intitulé « We Grown Now ». Dans le film – qui parle de deux garçons grandissant à Cabrini Green, un projet d’habitation à Chicago, dans l’Illinois – Blake est le personnage principal et s’appelle Malik à l’écran. « We Grown Now » a fait ses débuts en septembre 2023 au Festival international du film de Toronto et a remporté le Changemaker Award.

Blake est également apparu dans « The Sound of Christmas », un film original de Black Entertainment Television (BET), avec l’artiste Ne-Yo, lauréat d’un Grammy Award. Blake a montré à la fois ses talents d’acteur et son talent de chanteur, ce qui a tellement impressionné Ne-Yo qu’il a affectueusement donné au jeune acteur le titre de “Big Blake”.

Un esprit humble

Blake est le petit frère d’une famille très unie de quatre personnes. Son frère aîné, Chase James, 18 ans, est étudiant-athlète dans un lycée de Phoenix, en Arizona, qui fréquentait auparavant le lycée Spain Park à Hoover. Comme son frère, Blake a grandi en pratiquant des sports : basket-ball et football.

“En fait, j’adore jouer au basket-ball et au football, et nous sommes une famille sportive, c’est donc ce que nous avons grandi en pensant que je ferais”, a déclaré Blake.

Sur le plateau, il se fait un devoir de s’assurer que les gens sont vus lorsqu’il travaille.

“Les membres de l’équipage ne sont normalement pas vus”, a déclaré mardi James. « Ils ont des boulots ingrats, mais Blake…. nous nous sommes assurés de créer une nouvelle poignée de main pour chacun d’eux afin qu’ils se sentent vus sur le tournage de “We Grown Now”.

Blake étant mineur, un parent doit être présent sur place lors du tournage. Pour ses parents, cela signifie jongler avec les horaires, négocier avec les membres de leur équipe de travail et quitter leur domicile pendant des semaines ou des mois. Pour Blake, cela signifie renoncer à la ville qu’il aime, Hoover, pour tourner dans des lieux nationaux et internationaux.

Certains considéreraient probablement les voyages fréquents comme un rêve devenu réalité, « mais dès que nous rentrons à Birmingham, Blake dit toujours : « C’est tellement bon d’être de retour à la maison » », a déclaré sa mère.

Les parents de Blake James, Cameron et Tuesday James, jonglent avec leurs horaires chargés pour être sur les plateaux de tournage avec leur fils dans des lieux de tournage nationaux et internationaux pendant des semaines, voire des mois. (Amarr Croskey/Avec l’aimable autorisation du Birmingham Times)

Visages familiers

Blake a accepté et a ajouté que le plus grand défi est « sans conteste d’être loin de sa famille et de ses amis ».

« Quand je suis sur place, j’ai des amis, mais ce n’est pas la même chose que d’être avec vos meilleurs amis à la maison », a-t-il déclaré.

Les parents de Blake organisent la visite de son frère aîné et d’autres personnes pendant que Blake s’efforce de s’assurer qu’il puisse voir des visages familiers.

«Je suis aussi chrétien», a déclaré Blake. « Je prie beaucoup et Dieu m’aide à surmonter la solitude. »

Cameron James possède plusieurs entreprises et organise du temps dans son emploi du temps pour se rendre sur place avec Blake. Cela implique un certain niveau de sacrifice, a-t-il déclaré : « J’ai une équipe incroyable de personnes avec qui je travaille dans l’immobilier, [one of my businesses]je peux donc passer du temps avec Blake et aider ma femme.

« Quand les gens me voient sur le plateau, ils disent : ‘C’est tellement bon de te voir parce que c’est rare que des pères rejoignent leurs enfants pendant le tournage. Ce sont généralement les mères qui sont ici », a ajouté Cameron.

Selon la mère de Blake, la jonglerie est réelle.

« Disons que Blake doit rester sur place pendant trois mois. Je pourrais y aller et y rester trois semaines”, a déclaré mardi celui qui supervise 14 employés en tant que directeur d’entreprise. “Son papa viendra ensuite, nous nous chevauchons une semaine et sommes là ensemble, puis l’un de nous [comes to be with] notre fils aîné, Chase. Nous voulons être présents dans la vie de nos deux fils, cela demande donc beaucoup de sacrifices.

Tuesday travaille dans son entreprise depuis 17 ans et affirme que son équipe de direction et ses employés ont été très compréhensifs.

« Il faut tout un village », dit-elle. « Nous avons une famille qui intervient et nous aide également. Lorsque nous voyageons, il arrive parfois que les grands-parents restent avec notre fils aîné.

Un brillant avenir

La famille James se prépare à passer six mois, à partir de janvier, au Canada pour commencer le tournage du prochain projet de Blake. Ce n’est pas nouveau pour eux, car ils voyagent souvent et disposent de bagages debout pour le prouver.

« Tu devrais voir à l’étage. Il y a un tas de valises. Nous devons rester prêts », a déclaré Cameron, ajoutant que c’est un privilège qu’aucun d’entre eux ne prend à la légère.

“Je me souviens qu’une nuit, Blake est venu vers moi et, en pleurant, m’a demandé pourquoi Dieu l’avait choisi pour faire ça”, a déclaré Cameron. « Je lui ai dit : ‘Pourquoi pas toi ? N’oubliez pas de rendre gloire à Dieu dans tout ce que vous faites.

Et Blake a suivi les conseils de son père. Après avoir terminé une interview sur le premier tapis rouge de “The Sound of Music”, il est revenu et a dit à l’intervieweur : “Je veux rendre gloire et honneur à Dieu et lui remercier de m’avoir donné cette opportunité.”

Les parents de Blake disent qu’ils ne le pousseront pas, mais qu’ils continueront à le soutenir à mesure que de nouveaux projets se présenteront.

Blake reste simple : « Je veux réussir autant que possible et répandre la parole de Dieu. »