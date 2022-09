ATHÈNES, Ala. (AP) – Un jeune de l’Alabama accusé d’avoir tué son père, sa belle-mère et ses trois jeunes frères et sœurs à l’âge de 14 ans a été jugé mardi pour meurtre qualifié.

Les procureurs accusent Mason Sisk d’avoir abattu sa famille dans leur maison du nord de l’Alabama en 2019, affirmant qu’il avait dit aux enquêteurs qu’il les avait tués parce qu’il en avait “marre” d’eux. Dans leurs déclarations liminaires, les procureurs ont déclaré que Sisk avait dit à un enseignant qu’il ne serait pas à l’école la semaine suivante, puis avait pris une arme de poing au domicile d’un ami de la famille pour tirer sur sa famille, ont rapporté les médias.

La défense, qui a perdu un défi pour empêcher les jurés d’entendre les déclarations de Sisk à la police, a fait valoir que le garçon n’avait pas de plan pour tuer ni d’expérience avec des armes à feu.

Sisk, aujourd’hui âgé de 17 ans, a été inculpé en tant qu’adulte de plusieurs chefs d’accusation de meurtre qualifié, mais il ne peut pas être condamné à mort s’il est reconnu coupable en raison de son âge au moment des meurtres.

John Wayne Sisk, 38 ans, et Mary Sisk, 35 ans, ont été retrouvés morts dans leur maison à Elkmont le 2 septembre 2019, avec leurs trois enfants – Kane, 6 ans, Aurora 4 ans et 6 mois -le vieux Colson. Tous avaient été tués d’une balle dans la tête, ont indiqué les autorités.

Les autorités ont déclaré que Mason Sisk avait d’abord dit à la police qu’il était dans le sous-sol en train de jouer à des jeux vidéo lorsqu’il a entendu des coups de feu et qu’il a couru dehors pour voir un véhicule s’éloigner, mais il a ensuite déclaré aux enquêteurs qu’il avait tué les cinq.

Un enregistrement diffusé lors d’une audience préliminaire a montré que le jeune avait parlé aux enquêteurs d’un mobile possible pour les meurtres.

“Ouais, ils se disputent beaucoup, et j’en ai eu marre”, a déclaré Sisk dans l’enregistrement. “Et les enfants traversaient beaucoup de choses.”

La défense a affirmé que Sisk n’avait fait que répéter aux détectives ce qu’ils lui avaient dit.

Les procureurs ont fait valoir que Sisk avait des problèmes de contrôle de la colère et avait menacé toute la famille. Dans des documents judiciaires déposés plus tôt cette année, les procureurs ont allégué que Sisk avait précédemment mis du beurre de cacahuète dans le café de sa belle-mère dans le but d’empoisonner la femme, qui souffrait de graves allergies aux cacahuètes.

