Un adolescent de l’Alabama accusé du meurtre de son frère avait une « liste noire » d’autres cibles familiales, selon des responsables

Un jeune de 14 ans de l’Alabama, accusé d’avoir abattu son frère adolescent, avait une « liste noire » d’autres membres de sa famille qu’il voulait tuer et a proféré des menaces de tir dans une école, ont annoncé mercredi les autorités.

L’adolescent, qui n’a pas été identifié par les forces de l’ordre, a tué le jeune homme de 17 ans, porté disparu depuis lundi, à son domicile de Monticello, a indiqué mercredi le bureau du shérif du comté de Pike dans un communiqué.

L’adolescent a avoué avoir tué son frère lors d’un entretien mardi avec le shérif Russell Thomas.

« Il a déclaré que son frère s’est levé et est sorti de la résidence en titubant et est sorti par la porte arrière, où il est ensuite tombé au bas des marches. Il l’a traîné sur environ 60 mètres à l’arrière de la propriété », a indiqué le bureau du shérif.

Le bureau du shérif n’a pas précisé dans son communiqué si le jeune de 14 ans avait été arrêté ou inculpé, mais un déclaration du district scolaire du comté de Pike a déclaré qu’un étudiant avait été arrêté en relation avec le décès d’un membre de sa famille. WSFA, affilié à NBC de Montgomery, en Alabama, a rapporté que l’adolescent avait été accusé de meurtre.

On ne savait pas jeudi si l’adolescent avait été inculpé en tant que mineur ou adulte. On ne savait pas non plus s’il avait un avocat. Aucune personne du bureau du procureur du comté n’a pu être contactée dans l’immédiat jeudi après-midi.

L’enquête sur la mort de l’adolescent a débuté mardi après que le jeune frère a appelé son père pour qu’il vienne le chercher à l’école, se disant « contrarié » par la disparition de son frère aîné, selon le bureau du shérif.

Le père a retrouvé son fils mort à l’arrière de leur propriété et a appelé les forces de l’ordre, selon le bureau du shérif.

Le père a déclaré aux enquêteurs que son enfant aîné avait disparu depuis lundi mais qu’il ne l’avait pas signalé aux forces de l’ordre, a indiqué le bureau du shérif.

Au cours de l’enquête, le bureau du shérif a appris que le suspect avait raconté à un ami ce qu’il avait fait, ont indiqué des responsables.

« Il a ensuite demandé à son ami de l’aider à assassiner le reste de sa famille et à enterrer leurs corps », indique le communiqué du shérif. «L’ami a également déclaré que le jeune de 14 ans avait dans son cartable une liste de membres de sa famille qu’il voulait tuer et a fait des déclarations selon lesquelles il voulait tirer sur l’école. Après avoir fouillé le cartable à la résidence, les policiers ont trouvé la liste des membres de la famille qui avait été signalée.

Les administrateurs du lycée du comté de Pike ont été informés « des déclarations inquiétantes et menaçantes faites par un camarade », a indiqué le district.

L’élève a été immédiatement expulsé de l’école, selon le communiqué du district.

Le bureau du shérif a déclaré que la communauté était chanceuse qu’il n’y ait pas eu d’autres effusions de sang liées à l’adolescent suspect.

« Nous sommes très chanceux et bénis de ne pas avoir davantage de victimes du fait qu’un jeune de 14 ans ait accès à une arme. »