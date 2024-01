UN Gretna Palestinien-Américain adolescent a été tué vendredi par l’armée israélienne et les organisateurs du centre basé à Harvey Mosquée Omar mosque dit dans un étatent vendredi soir.

Les dirigeants des mosquées, qui sont proche de la famille de Tawfik Abdeljabbar, 17, dire la jeunesse était fatally abattu dans une voiture par le militaire israélienne dans une partie de la région également connue sous le nom de Cisjordanie et était déclaré mort à le Complexe médical palestinien à Ramallah.

Sheréan Mourad, vice-princejecopain de la Académie musulmane à Gretna, qui est affilié à la mosquée, said elle se souvint Abdeljabbar comme un étudiant prometteur. Il avait déménagé de Gretna au territoire palestinien pour terminer ses études secondairesl’été dernier.

“Tawfik était drôle, beau, intelligent, plein d’esprit et avait toujours quelque chose de sarcastique et d’hilarant à dire,” dit-elleajouter, « Il était également citoyen américain. Ses parents paient des impôts comme toi et moi, des impôts qui ont financé la même armes qui ont été utilisés pour l’assassiner.