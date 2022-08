Un adolescent de la Colombie-Britannique surmonte une hémorragie cérébrale, un cancer et travaille depuis longtemps pour obtenir son diplôme avec ses pairs

Keygan Power obtient son diplôme aux côtés de ses pairs de la Spectrum Community School en juin 2022. (Avec l’aimable autorisation d’Allison Power) Keygan Power, 18 ans, et Allison Power profitent du soleil près de l’endroit où l’adolescent travaille chaque jour pour Byte Camp. (Christine van Reeuwyk/équipe de presse)

Comme beaucoup de jeunes de 18 ans, Keygan Power aspire à un peu plus d’indépendance.

Pour le jeune homme de l’île de Vancouver, cependant, la simple capacité d’utiliser ses deux mains pour gérer la vie ferait beaucoup de chemin.

Mais cela pourrait être pire.

Keygan a pu obtenir son diplôme d’études secondaires de la région du Grand Victoria aux côtés de ses pairs en juin, mais seulement après avoir surmonté non pas une, mais deux maladies potentiellement mortelles.

En 8e année, le jour de son 14e anniversaire, Keygan a reçu un diagnostic de cancer – un lymphome – évalué quelque part entre le stade 2 et le stade 3. Il l’a vaincu. Après six cycles de chimiothérapie, la vie est redevenue relativement normale. Ses cheveux ont repoussé et il a fusionné avec les classes de 9e année. La vie s’est améliorée.

Et puis ça a empiré.

C’était le 2 août 2020 à 3h01 du matin, Allison Power sait à la minute où son fils est venu la voir en se plaignant d’un mal de tête qui s’est avéré être le saignement cérébral qui l’a presque tué.

Au cours d’une intervention chirurgicale d’urgence à l’hôpital général de Victoria, les médecins ont retiré une partie de son crâne pour accommoder son cerveau enflé. Il a été placé dans un coma médicamenteux pendant 22 jours avec un respirateur respirant pour lui. Lorsqu’il s’est réveillé, il a fait face à une aphasie globale et à une lutte pour retrouver sa parole et restaurer d’autres capacités physiques causées par une paralysie générale de son côté droit.

“Je voulais juste qu’il soit en vie, et puis il ne pouvait plus marcher, parler ou bouger ses bras ou ses jambes … l’espoir était le strict minimum”, a déclaré Allison.

En janvier 2021, Keygan est rentré chez lui pour guérir une deuxième fois et a réintégré l’école. Les enseignants ont travaillé avec lui pour obtenir des notes là où ils devaient être et pour trier les activités qu’il devait faire, qui pourraient s’appliquer aux crédits de fin d’études. Par exemple, la physiothérapie était appliquée comme éducation physique.

“Ils sont devenus assez créatifs, mais il a vraiment travaillé dur et a travaillé tout l’été”, a déclaré Allison.

Il a encore du mal avec ses mots, même avec ceux de ses amis les plus proches. La conversation peut être intimidante car le vocabulaire ne vient pas toujours rapidement. Il peut être isolant.

Sur le plan physique, Keygan souhaite toujours avoir l’usage des deux mains car la paralysie persiste à droite. Le jeu vidéo Overwatch vient d’abord à l’esprit pour l’ado mais il apporterait aussi juste plus d’indépendance.

Il a une souris de jeu très spécifique pour son ordinateur qui permet à une main de contrôler une quantité obscène de mouvements, et alors qu’Allison essaie d’expliquer la technologie, Keygan pique son smartphone à la place, tirant rapidement une image et une logistique.

Le téléphone est un autre moyen de contourner les effets persistants de l’aphasie. Keygan voit la technologie comme un égaliseur, son ordinateur et son ordinateur portable occupant les positions n ° 1 et 2 dans sa liste d’outils précieux.

Alors qu’une cicatrice près de son poignet témoigne d’un os cassé alors qu’il tentait d’utiliser un scooter électrique dans une tentative de liberté, il a une caractéristique clé de l’indépendance florissante : le travail d’été.

Son emploi d’été double le rêve de programmer qu’il avait avant l’hémorragie cérébrale. Il travaille pour Byte Camp, où les jeunes apprennent le codage, la conception de jeux et d’autres compétences informatiques.

Bien que les jalons arrivent plus lentement maintenant, ils sont toujours là. Keygan peut maintenant énumérer une demi-douzaine de noms d’amis sans hésitation. Allison a déclaré que c’est une compétence développée d’abord sans se souvenir des noms, en se rappelant les premières initiales puis en développant les noms complets.

Alors qu’elle compatit avec la lenteur des progrès de son fils pour retrouver l’usage de son bras droit, Allison dit que grâce au travail acharné de sa part et au soutien des administrateurs de l’école, il a pu accomplir quelque chose qui aurait pu être considéré comme hors de portée il y a deux ans.

Aujourd’hui, c’est loin d’être là où ils étaient.

