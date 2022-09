Un adolescent de la Colombie-Britannique remporte le championnat du monde de danse des Highlands – Kelowna Capital News

Un adolescent de Nanaimo est devenu champion du monde de danse des Highlands.

Annalise Lam de la Brigadoon Dance Academy a été la grande gagnante de la division junior en danse des Highlands le week-end dernier au Cowal Gathering à Dunoon, en Écosse.

Le joueur de 17 ans a terminé premier du fling, premier de la danse de l’épée, sixième du seann triubhas et cinquième du reel et les résultats combinés se sont élevés au premier rang.

Lam, dans une interview par e-mail avec le News Bulletin, a déclaré qu’il était irréel d’être champion du monde.

“Le titre de championne du monde junior a dépassé toutes mes attentes”, a-t-elle déclaré. “La compétition est si rude que vous ne savez jamais comment vous allez vous classer.”

Elle a qualifié d’expérience incroyable de monter sur la célèbre scène de Cowal, et d’y entendre des applaudissements lui a donné l’impression d’avoir «réussi». La technique de Lam était solide, ses pas lui semblaient familiers et elle a concouru avec passion et joie.

“Je ne me suis pas retenu du tout. J’avais l’impression d’avoir trouvé ma place; La danse des Highlands était exactement ce que j’étais censée faire », a-t-elle déclaré.

Une fois ses danses terminées, elle était l’une des concurrentes à recevoir un «rappel» sur scène, ce qui signifie qu’elle s’était placée dans au moins une des danses, elle était donc «sur la lune» avant même que les résultats ne soient annoncés.

« Petite, je rêvais d’être championne du monde… », a déclaré Lam. “Je pensais que je deviendrais champion du monde quand ils ont annoncé mon nom, mais maintenant je me rends compte que je suis devenu le champion au cours des années de travail acharné que j’ai effectuées.”

Tout ce travail et ce dévouement en valent désormais la peine “à 100%”, a-t-elle déclaré.

“Je suis tellement reconnaissante d’avoir pris le risque et de m’être mise là-bas pour pouvoir vivre cette expérience d’une vie”, a-t-elle déclaré. “Je n’oublierai vraiment jamais ce jour.”

Plus tôt dans la semaine, Lam et une coéquipière de Brigadoon, Keltie Willis, 16 ans, ont participé aux championnats de danse des Highlands du Commonwealth. Lam a remporté des médailles d’or à la fois au moulinet et au seann triubhas, d’argent au fling et s’est classé quatrième à la danse de l’épée.

L’instructrice de la Brigadoon Dance Academy, Diena Henry, a déclaré dans un message au News Bulletin qu’elle « ne pouvait pas être plus fière » de ses danseurs.

editor@nanaimobulletin.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

DanseNanaimo