Un adolescent de la Colombie-Britannique qui a disparu raconte son histoire de survie

Au grand soulagement de beaucoup, Esther Wang, 16 ans, est sortie seule du parc provincial Golden Ears jeudi soir, après avoir été portée disparue pendant environ 54 heures.

L’adolescente de Langley s’était séparée de son groupe de cadets de l’air qui prévoyait de faire de la randonnée et de camper dans la région. Au total, 16 équipes de recherche et de sauvetage de toute la province ont participé à l’effort de recherche, ainsi que des hélicoptères, des chiens policiers et des drones.

Les équipages étaient « ravis » lorsqu’elle est apparue sur le parking de Gold Creek, après avoir été seule pendant plus de deux jours dans la nature.

Maintenant, Wang partage son histoire de survie.

Dans une lettre écrite par l’adolescente envoyée à CTV News, elle détaille son incroyable voyage de retour vers la sécurité, y compris deux nuits dans la forêt et sa forte volonté de continuer la randonnée tout en étant blessée.

Le 27 juin, Wang et trois autres personnes se sont rendues au parc provincial Golden Ears, prévoyant de camper jusqu’au 28 juin et de faire de la randonnée chaque jour, décrit-elle. Le groupe était composé de deux camarades cadets de l’air et d’un superviseur adulte.

« Il est vrai que ma participation au programme des cadets de l’air m’a peut-être sauvé la vie », écrit Wang. « Les informations que j’ai apprises de l’aviation aux compétences de survie ont joué un rôle énorme dans ma capacité à subvenir à mes besoins dans la nature. »

Elle dit que le groupe a parcouru le Golden Ears Trail, à partir de leur camping à North Beach. « Pour ceux qui ne sont pas sûrs du sentier Golden Ears, le terrain est très difficile car il est escarpé avec beaucoup de rochers et de buissons », écrit Wang.

Après avoir atteint Steve’s Lookout, le groupe a commencé sa descente. Wang dit qu’elle était à environ deux mètres du reste du groupe, sans être à la traîne.

«À un moment donné, le groupe a fait un virage quelque part le long du sentier, mais je ne l’ai pas remarqué car je me concentrais uniquement sur le suivi du sentier juste devant moi. À cause de cela, j’ai tourné dans la mauvaise direction et je me suis retrouvée sur le mauvais chemin », se souvient-elle.

Lorsqu’elle a réalisé qu’elle s’était séparée du groupe, Wang a essayé de faire demi-tour, mais a trébuché et est tombée jusqu’à ce qu’elle touche une partie plus plate de la montagne.

« Apeurée et seule, je me suis roulée en boule et j’ai essayé de rester aussi calme que possible », écrit-elle.

Peu de temps après, Wang dit avoir entendu des sifflements et des bruits qui ressemblaient à des signaux. Elle a commencé à grimper vers le son, mais n’a pas pu les localiser. À ce moment-là, il faisait presque nuit et son instinct était de trouver de l’eau.

Elle a descendu la montagne jusqu’à ce qu’elle atteigne une rivière, où elle a rempli ses bouteilles d’eau.

« J’ai essayé de dormir sur les rochers à proximité, mais j’avais froid et gelé », se souvient-elle.

Vers 1 heure du matin, Wang se souvient avoir vu des projecteurs au-dessus d’elle éclairer les montagnes. « J’ai essayé de faire clignoter mon phare vers les projecteurs ; cependant, ils n’ont pas remarqué mon appel désespéré à l’aide. J’étais remplie de désespoir et de peur, mais je savais que je ne pouvais pas abandonner », écrit-elle.

Le matin, vers 5 heures du matin, Wang dit qu’elle était déterminée à retrouver le chemin du retour.

« Rempli de courage, j’ai décidé de remonter la même montagne dans l’espoir de retrouver le sentier. J’ai passé la majeure partie de la matinée à retrouver mon chemin dans la montagne, mais je n’ai toujours pas pu identifier les sons du sifflet.

Elle est ensuite redescendue de la montagne et plus loin en aval. En descendant, son pied a glissé et elle s’est cogné la tête.

Heureusement, Wang n’a pas perdu connaissance et pouvait encore bouger.

« Sortir de nulle part, j’entends des aboiements aigus au loin. Motivée, j’ai traversé la rivière et j’ai gravi l’autre montagne pour poursuivre les aboiements », écrit-elle.

Elle décrit avoir escaladé des falaises, labouré à travers des buissons et fait attention à ne pas tomber de la montagne. Tout au long de la journée, elle a vu un hélicoptère jaune voler au-dessus de sa tête.

« J’ai essayé de faire du bruit, de chanter et même de secouer les arbres à proximité pour attirer leur attention, mais tout ce que j’ai essayé a échoué », se souvient-elle.

Wang a passé le reste de la journée à marcher jusqu’au sommet de la montagne pour dormir la deuxième nuit. Elle a essayé de faire du bruit avec son téléphone, mais il n’y avait plus de batterie et elle l’a ensuite perdu de sa poche. Épuisée, elle trouva un arbre sous lequel se reposer.

Elle s’est réveillée à 5 heures du matin jeudi. Elle se souvint alors qu’elle avait pris des photos avec son appareil photo numérique. Sur les photos, Wang a reconnu un sommet enneigé qu’elle a croisé lors d’une randonnée dans la montagne.

« Enfin, j’avais une direction concrète à suivre et j’ai commencé à chercher ce point de repère », écrit-elle.

Elle a commencé à revenir sur ses pas jusqu’au point de repère, s’arrêtant pour remplir à nouveau ses bouteilles d’eau à un petit ruisseau en descendant.

Elle trouva alors une rivière rapide coulant en aval. Wang a suivi la rivière et a remarqué du ruban rose sur certains arbres. « Mes espoirs étaient grands », se souvient-elle.

Wang a trouvé un chemin de gravier, qu’elle a suivi jusqu’à ce qu’elle atteigne une plage. Un panneau y était étiqueté «Plage des randonneurs» et indiquait la direction du parking de Gold Creek.

« J’ai traîné mes pieds vers la rivière et j’ai traversé la rivière rapide aussi prudemment que possible et j’ai suivi le chemin. Je n’ai jamais remarqué ma douleur et ma douleur jusqu’à ce que je force mon corps à avancer sur le chemin de gravier. J’ai commencé à avoir des vertiges et j’ai commencé à imaginer des choses devant moi alors qu’il n’y avait clairement personne autour de moi », écrit Wang.

« J’ai continué à m’encourager à continuer d’avancer et à ne pas encore abandonner. »

Wang a finalement atteint le parking vers 21h15, où elle a vu ses parents l’attendre.

Les gardes du parc à proximité ont contacté par radio les équipes de recherche et de sauvetage pour les informer que Wang était en sécurité, et les ambulanciers sont arrivés pour vérifier les nombreuses égratignures et contusions qu’elle avait reçues dans les bois, ainsi que sa blessure à la tête.

« Les médecins m’ont autorisé à rentrer chez moi et j’ai enfin pu passer une bonne nuit de sommeil dans mon lit », écrit Wang.

Dans sa lettre, Wang exprime sa profonde gratitude aux équipes de recherche et de sauvetage, à la GRC, aux volontaires qui l’ont recherchée dans les montagnes, à l’Armée du Salut qui a fourni de la nourriture aux sauveteurs et aux pensées et prières qu’elle a reçues de sa famille, de ses amis, communauté religieuse, l’escadron de cadets et le public.

« Bien que j’aie pu ‘sortir’ de la montagne par moi-même, je n’aurais pas pu le faire sans les équipes de recherche et de sauvetage, la police, les bénévoles et les gardes du parc. Ils ont ouvert la voie et j’ai pu suivre », écrit-elle.

Quant à l’état actuel de Wang, elle dit qu’elle peut à peine se tenir debout ou marcher correctement, car son corps et son esprit sont encore en train de se remettre de son séjour éprouvant dans la nature.

« Je suis submergé par tout le soutien et l’attention que tout le monde m’a témoignés et je suis éternellement reconnaissant envers toutes les personnes impliquées dans l’effort de recherche. Je crois que Dieu m’a ramené à la maison pour ma sécurité. La simple volonté de continuer à avancer est la raison pour laquelle je suis toujours en vie », conclut-elle.