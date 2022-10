Un adolescent de la Colombie-Britannique a attendu près de 2 ans pour une chirurgie de la scoliose

Les longues attentes pour une chirurgie élective dans le système de santé canadien ont laissé un adolescent à Peachland, en Colombie-Britannique, se sentir comme “le bossu de Notre-Dame”, a-t-il dit, alors qu’il attendait près de deux ans pour une intervention chirurgicale pour traiter sa scoliose.

Le parcours de Cael Perry dans le système de santé de la Colombie-Britannique met en évidence les lacunes des soins de santé publics pour de nombreux types de chirurgies électives, selon les experts. Selon les données fournies par l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) et analysées par CBC, près de 30 % des Canadiens n’ont pas subi leur arthroplastie ou leur chirurgie de la cataracte dans des délais médicalement acceptables en 2019, même avant la pandémie de COVID-19. arrivé. Aujourd’hui, de nombreux Canadiens attendent encore plus longtemps qu’il y a trois ans pour ces procédures.

C’est une crise qui amène certains médecins à réclamer des soins privés, tandis que d’autres exhortent les Canadiens à garder leur confiance dans le système public et à faire pression pour une meilleure organisation des ressources déjà disponibles.

“Nous sommes en crise en ce moment. Cela nous a amenés au bord du gouffre. Nous risquons vraiment de défaire beaucoup de travail incroyable de l’assurance-maladie publique au cours des, vous savez, 50 ou 60 ans”, a déclaré le professeur Colleen. Flood, Chaire de recherche universitaire en droit et politique de la santé à l’Université d’Ottawa.

La mère de Cael, Sharlene Perry, a remarqué pour la première fois que quelque chose n’allait pas en coupant les cheveux de son fils en novembre 2020. Il avait 15 ans à l’époque et venait de commencer la 10e année.

“Nous avons pris une photo et … vous pouviez dire à la fois de dos et de devant qu’il y avait une torsion là-bas, qu’il n’était pas normal”, a-t-elle déclaré, notant que son dos avait l’air complètement bien quelques mois plus tôt.

Ils ont pris rendez-vous avec leur médecin de famille, qui a ordonné des radiographies du dos de Cael. Les images ont confirmé que Cael avait une scoliose. La courbe en forme de C dans sa colonne vertébrale était déjà considérée comme sévère à un angle de 58 degrés.

Le médecin de famille de Cael l’a référé à un chirurgien orthopédiste local, qu’il a attendu six mois pour voir.

“Je ne me regarde pas trop dans le miroir, surtout sans ma chemise”, a déclaré Cael. “J’avais remarqué que la douleur devenait plus agressive l’année dernière pendant l’école… Je passais juste la journée avec un dos douloureux et tout ça.”

Progression rapide

Cael a attendu fin mai 2021 pour le rendez-vous chez le spécialiste. De nouvelles radiographies ont montré que sa colonne vertébrale s’était alors tordue à un angle de 80 degrés. Lui et sa famille ont été informés que le cas de l’adolescent était si grave qu’il devrait être référé au BC Children’s Hospital de Vancouver pour y être opéré.

Cinq mois de plus se sont écoulés avant que Cael ne soit vu par un chirurgien orthopédiste à l’hôpital pédiatrique en novembre 2021. À ce moment-là, cela faisait environ un an qu’il avait été diagnostiqué et sa colonne vertébrale avait atteint un angle de 88 degrés.

“C’est choquant qu’il puisse même se plier autant”, a déclaré Sharlene. “Je n’arrive même pas à croire que c’est aussi courbé et que ça a progressé aussi rapidement en un an. C’est fou.”

On a dit à la famille qu’ils recevraient un appel dans quelques mois pour réserver sa date d’opération.

“Comment pouvez-vous dire [that to] Un parent? Il n’y a rien qu’ils puissent faire pour améliorer la santé de leur enfant ?”, a déclaré Sharlene.

Sharlene dit que le personnel de l’hôpital lui a dit que le manque de personnel avait entraîné des retards chirurgicaux. Ils lui ont également dit qu’une mise à jour des dossiers électroniques avait également causé des retards.

Ce n’est que fin septembre 2022 que Cael a finalement été réservé pour une opération.

Au moment de son opération, la colonne vertébrale de Cael était à une courbe de 108 degrés.

Pourquoi cette longue attente ?

Interrogé sur le parcours de l’adolescent dans le système de santé de la province, le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, a déclaré qu’il pouvait comprendre la frustration de la famille.

“Ce que nous avons essayé de faire ici en Colombie-Britannique, c’est d’investir énormément dans de nouveaux anesthésistes, dans de nouveaux techniciens en traitement de dispositifs médicaux, dans 300 nouvelles infirmières en chirurgie”, a-t-il déclaré. “Nous avons considérablement réduit le nombre de personnes en attente d’une intervention chirurgicale en Colombie-Britannique pendant la pandémie.”

CBC a contacté le BC Children’s Hospital pour demander pourquoi Cael a attendu plus d’un an entre le moment où il a été référé à leur établissement en mai 2021 et le moment où il a été opéré en septembre 2022. L’hôpital a refusé de commenter et a plutôt renvoyé CBC aux commentaires. fabriqué par Dix.

Les temps d’attente ont augmenté, même avant la pandémie

Chaque province et territoire doit soumettre des données à l’ICIS, un organisme national sans but lucratif qui fournit des données sur le système de santé du Canada, y compris une analyse des temps d’attente pour les chirurgies électives.

Bien que l’ICIS ne fasse pas le suivi des chirurgies complexes comme celle de Cael, l’institut suit les interventions plus courantes comme les arthroplasties du genou, les arthroplasties de la hanche et les chirurgies de la cataracte. Ces procédures sont parmi les seules au Canada avec des repères établis pour les temps d’attente entre le moment où un patient est jugé prêt pour la chirurgie et le moment où il subit effectivement cette chirurgie. Pour les arthroplasties du genou et de la hanche, c’est 26 semaines; pour la chirurgie de la cataracte, c’est 16 semaines.

Lorsque CBC a analysé une décennie de données fournies par l’ICIS, elle a constaté qu’au cours des dix années qui ont précédé la pandémie de COVID-19, les attentes s’allongeaient. Le pourcentage de patients ayant subi une chirurgie du genou, de la hanche ou de la cataracte dans les délais de référence a chuté de 11 % entre 2010 et 2019, passant de 82 % à 71 %.

Cela signifie qu’en 2019, près de 30 % des Canadiens n’ont pas subi leur arthroplastie ou leur chirurgie de la cataracte dans des délais médicalement acceptables.

“[If] ces repères ne sont pas réalisés, que se passe-t-il? », a déclaré Flood, qui préférerait voir des incitations et des récompenses pour les provinces et les prestataires de santé liées à ces délais.

“Vous voulez récompenser ceux qui atteignent ces objectifs.”

Avance rapide jusqu’à la fin de 2021 (analyse des données la plus récente de l’ICIS) : les arthroplasties de la hanche et du genou n’étaient toujours pas aux niveaux d’avant la pandémie, tandis que les chirurgies de la cataracte sont revenues à leurs taux d’avant la pandémie dans la plupart des provinces.

Selon l’ICIS, près de 600 000 moins de chirurgies ont été pratiquées au cours des 22 premiers mois de la pandémie, par rapport à 2019.

Plus de privatisation est-elle la solution ?

Le Dr Brian Day, chirurgien orthopédiste et propriétaire du Cambie Surgery Centre à Vancouver, soutient depuis plus d’une décennie que le système de santé canadien tolère la douleur et la souffrance. Il dit que les patients qui sont obligés de faire de longues files d’attente pour une intervention chirurgicale devraient avoir plus d’options pour payer des soins plus rapides.

“Quand vous avez une difformité comme celle-ci qui est progressive, c’est tout simplement inacceptable”, a déclaré Day, lorsqu’on lui a montré des radiographies de la colonne vertébrale de Cael. “Ce genre d’image doit être montrée aux politiciens et montrée à la justice et dire: ‘Est-ce que vous tolérez cela?'”

Day a déposé une contestation judiciaire en 2009 qui contestait les articles de la Medicare Protection Act (MPA) de la province qui empêchent les médecins de la Colombie-Britannique de facturer aux patients un montant supérieur au taux payé par le biais du Medical Services Plan (MSP) et qui interdisent la vente d’assurance privée. qui couvre le traitement fourni dans le cadre du MSP.

Un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté ces réclamations en 2020 et l’affaire a de nouveau été rejetée par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique plus tôt cette année . Dans la décision des juges de 2022, ils ont écrit que si les longues attentes de traitement ont privé certains patients de leurs droits garantis à la vie et à la sécurité de la personne, ces violations sont autorisées en vertu des principes de justice fondamentale.

Flood n’est pas d’accord pour dire que les soins de santé privés fourniront les solutions, comme certaines personnes semblent le croire. “C’est une solution d’huile de serpent”, dit-elle. Elle étudie la politique de la santé depuis plus de deux décennies et elle soutient qu’un système de soins de santé à deux vitesses ne profitera qu’à ceux qui peuvent se le permettre et qu’il priverait le public de ressources précieuses.

“Ce que nous voyons de les preuves dans le monde est que, là où cela se produit, cela signifie invariablement que vous enlevez en fait le système de santé public », a-t-elle déclaré.

Bonne gouvernance, plus d’incitations et de responsabilité

Flood croit fermement que c’est un moment crucial où les Canadiens doivent faire confiance à l’assurance-maladie publique et pousser le gouvernement à trouver des solutions qui le rendent plus fort.

“Nous sommes en crise en ce moment”, a déclaré Flood. “Les gens sont désespérés et vraiment inquiets, alors je pense que la solution doit être que nos gouvernements se réunissent et travaillent là-dessus… pour aider les Canadiens qui ont vraiment l’impression d’avoir perdu la foi.”

Flood, ainsi que plusieurs experts en politique de santé avec lesquels CBC s’est entretenu, ont indiqué qu’un système d’aiguillage groupé était un moyen d’organiser – et de réduire – les temps d’attente. Dans ce système, les patients nécessitant des chirurgies similaires sont triés ensemble, puis envoyés au premier chirurgien disponible dans leur région.

“Lorsque je dois référer un patient à un chirurgien… J’ai très peu de visibilité, voire aucune, sur le temps d’attente de cette personne, ou s’il pourrait y avoir quelqu’un d’autre dans la région qui peut faire la même procédure ou opération mais qui a un temps d’attente plus court », a déclaré la Dre Danielle Martin, médecin de famille et présidente du Département de médecine familiale et communautaire de l’Université de Toronto.

Les experts disent que des systèmes de référencement groupés pour certaines procédures se produisent dans des poches à travers le pays, mais pas à plus grande échelle.

Flood évoque également l’idée d’une garantie de soins de santé. Populaire dans d’autres pays comme le Royaume-Uni et la Finlande, c’est un concept qui pourrait être adopté ici.

Contrairement aux repères pancanadiens qui n’ont pas d’incitations ou de conséquences intégrées, ces pays établissent des objectifs avec des ramifications claires lorsque les fournisseurs et les organismes de santé ne respectent pas les temps d’attente cibles. Flood pense que c’est quelque chose qui devrait être mis en œuvre ici.

Day convient que cela pourrait fonctionner au Canada, soulignant que des concepts similaires ont été mis en œuvre au Royaume-Uni au début des années 2000.

Pendant ce temps, Cael a été libéré de l’hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique une semaine après son opération. Il mesure plus de quatre pouces de plus qu’avant. L’adolescent se remet maintenant à la maison, et bien que ses muscles tirent et s’étirent encore, il se sent beaucoup mieux.

“Je suis soulagé. Le voyage a été long et je suis enfin heureux que ce soit fait”, a-t-il déclaré.