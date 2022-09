Alimenté par les calottes glacées, l’adrénaline et la force mentale, un adolescent de Kelowna a traversé le Canada à vélo en 56 jours.

Aaron Saufferer, 18 ans, a passé son été entre le lycée et la rentrée scolaire au Collège Okanagan en menuiserie, faisant du vélo du Canada atlantique à Deep Cove, à Vancouver.

Il campait le long du chemin, dormant parfois dans sa tente individuelle au bord de la route, lorsqu’il n’y avait pas de terrain de camping disponible.

Saufferer a trouvé charme et défi dans chaque province. Quand il est arrivé au Québec, « les choses sont devenues réelles ».

Il ne parle pas français, ce qui a ajouté un niveau de difficulté à ses voyages. Il a été frappé par la beauté et l’histoire de la province, avant d’entrer dans la corvée à travers l’Ontario.

Les grands lacs ont ajouté une grande difficulté et une grande distance à sa randonnée. Saufferer passa trois semaines à sillonner la grande province avant d’atteindre les prairies.

“Chaque fois que vous traversez une autre province, vous obtenez une poussée d’adrénaline”, a déclaré Saufferer.

Il a traversé le Manitoba à toute vitesse en seulement trois jours avant d’atteindre la province connue pour son horizon plat.

Saufferer a déclaré que les petites villes, les vastes paysages et les couchers de soleil qu’il a connus en parcourant les routes de gravier de la province étaient les points forts des Prairies.

Sans collines, arbres ou grands bâtiments, le vent est devenu “un facteur important”.

Lorsque les rafales étaient en sa faveur, tout se passait bien, mais malheureusement, le vent ne soufflait pas toujours dans sa direction.

Les conditions météorologiques étaient «intéressantes» en Alberta. Il a rencontré une chaleur de 36 degrés lors du passage de la frontière avant d’être défié par des orages et des vents puissants.

Une fois dans les Rocheuses, Saufferer était dans son élément. Il a fait du vélo de Kelowna à Calgary avec un ami à l’été 2021 et sait comment affronter les grandes montagnes.

“Je trouve qu’il est si facile de parcourir de longues distances à vélo quand il y a une vue à regarder.”

Il a parcouru en moyenne 120 à 180 kilomètres par jour, parcourant parfois plus de 200 kilomètres.

Saufferer s’est arrêté à Tim Hortons pour s’approvisionner en collations dans la plupart des villes qu’il a visitées.

Il attrapait une casquette glacée, quelques wraps fermiers et un beignet ou deux avant de se remettre en selle. Saufferer a également alimenté sa course avec du pain et du beurre de cacahuète, mangeant une miche de pain chaque jour et trois à quatre pots de beurre de cacahuète chaque semaine.

La nuit, il essayait de trouver une douche, ou un lac, pour se rincer, avant de préparer le dîner.

Malgré la composante physique du trajet, la force mentale était la composante la plus importante.

“Vous devez juste avoir tout ensemble mentalement.”

