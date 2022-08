Un adolescent de Hedley tué dans un accident de l’autoroute 3 se souvient de sa charité et de sa gentillesse

“Mary était juste, eh bien, Mary.”

C’est ainsi que Christine Allison décrit le plus facilement sa plus jeune fille – avec une note de fierté et d’émerveillement dans la voix – après qu’elle a été tuée le vendredi 5 août dans un accident de voiture impliquant un seul véhicule sur l’autoroute 3 près de Bromley Rock.

Mary Allison avait 19 ans.

« Elle était aimée de tous. Elle avait juste ça à son sujet.

Mary était la plus jeune de quatre enfants, qui ont grandi à Hedley, en Colombie-Britannique

“Elle était si gentille et généreuse”, a déclaré Christine. «Elle avait un si grand cœur et elle faisait confiance à tout le monde. Elle a toujours trouvé le bien chez les gens et elle a aidé partout où elle le pouvait. Si ses amis avaient besoin de nourriture, elle n’hésiterait pas à rentrer à la maison et à prendre de la nourriture dans le réfrigérateur et le congélateur pour aller la leur donner. Elle était tellement incroyable pour ses petites, jeunes années.

Elle n’a jamais croisé une personne dans la rue avec une pancarte demandant de l’aide, sans donner ce qu’elle avait. Et souvent, elle s’asseyait et offrait de la compagnie à quelqu’un dans le besoin.

« Elle donnerait ses cinq derniers dollars si jamais quelqu’un en avait besoin. Elle s’est toujours fait des amis partout où elle allait et elle n’a jamais méprisé personne.

Mary a fréquenté l’école à Keremeos, mais n’a pas apprécié la salle de classe, a déclaré Christine.

Elle aimait dessiner et peindre, et adorait les animaux.

“Elle ramènerait à la maison des chatons errants de partout.”

Christine a reconnu que sa fille avait parfois du mal et, avec un petit rire, a accepté de l’appeler “une adolescente difficile”.

Cependant, Mary grandissait et la semaine dernière, elle parlait à sa mère de trouver un emploi et lui demandait quel genre de profession pourrait lui convenir.

“Je pense qu’il y a eu un tournant.”

Quand Christine est allée se coucher le jeudi 4 août, Mary était dans sa chambre, regardant un film.

“Elle était de si bonne humeur et juste heureuse, et il ne m’est même jamais venu à l’esprit qu’elle allait partir.”

C’est pourquoi, lorsque la police a frappé à sa porte tôt le lendemain matin, Christine n’a tout simplement pas cru ce qu’ils lui disaient.

“J’ai dit ‘Non, Mary est dans sa chambre. Et bien sûr, je suis allé en courant dans sa chambre. “

Christine a souligné ses remerciements à la GRC pour leur gentillesse envers Mary et sa famille.

C’est encore difficile pour elle d’y croire.

“C’est surréaliste, et ce n’est pas réel, et je ne pense pas que ça se déclenchera vraiment tant que je ne pourrai pas la voir… Pour le moment, je n’ai pas l’impression qu’elle est partie. J’attends un message texte d’elle qui dit ‘Hey maman…’ “

Mary et sa grande famille élargie sont membres de la bande indienne d’Upper Similkameen.

Vendredi, un incendie a été allumé au domicile d’Allison.

« Dès que nous découvrons que quelqu’un est passé, nous allumons un feu et ce feu est censé durer plusieurs jours… Cela les aide et les guide », a expliqué Christine.

Avez-vous quelque chose à ajouter à cette histoire, ou quelque chose d’autre que nous devrions rapporter ? Courriel : [email protected]