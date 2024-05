Un adolescent de Géorgie parmi les premiers à recevoir un traitement « révolutionnaire » contre le diabète

Il existe deux principales formes de diabète : le type 1, anciennement appelé diabète juvénile, et le type 2, la forme la plus courante, anciennement appelé diabète de l’adulte.

Le diabète de type 1 est généralement diagnostiqué chez les enfants et les jeunes adultes et les symptômes se développent souvent rapidement et sont plus graves, selon la clinique Mayo. Environ 304 000 enfants et adolescents sont parmi les 2 millions d’Américains atteints de diabète de type 1, rapporte l’American Diabetes Association (ADA). Les Centers for Disease Control and Prevention d’Atlanta estiment que 34 millions d’adultes aux États-Unis, soit 10,5 % de la population, souffrent de diabète et que les adultes atteints de diabète de type 1 représentent 5 à 10 % de tous les cas diagnostiqués.

Le diabète de type 2 est plus fréquent chez les personnes de plus de 45 ans qui sont en surpoids ou obèses et qui souffrent d’hypertension artérielle ou d’hypercholestérolémie, entre autres facteurs, selon la Cleveland Clinic.

Les deux types de diabète nécessitent des changements de mode de vie, comme la surveillance des niveaux de glucose, une alimentation saine et de l’exercice. Certains patients diabétiques, en particulier ceux qui en sont à un stade avancé, doivent prendre régulièrement de l’insuline synthétique pour gérer leur taux de sucre.

Tzield devrait aider les patients comme Ella, évitez les injections d’insuline. « C’est tellement cool de pouvoir mener une vie normale », a déclaré Ella à propos des résultats du nouveau médicament.

Le Dr Steven Leichter, endocrinologue régional du Piémont Columbus, a traité Ella et son cabinet a participé aux essais cliniques de Tzield. Il a qualifié ce médicament de changement de vie et de percée dans la prestation des soins de santé, avec le potentiel d’éliminer complètement le diabète chez certains patients.

« Peut-être que ce médicament peut empêcher une personne de contracter le diabète de type 1 toute sa vie. Les données préliminaires suggèrent que c’est possible. Cela peut modifier le processus auto-immun et l’empêcher de progresser », a déclaré Leichter.

Piedmont Columbus Regional est l’un des rares établissements du pays à proposer Tzield, qui implique des perfusions pendant 14 jours consécutifs suivies d’une surveillance constante. L’établissement médical a pu offrir le traitement à Ella alors qu’il se prépare à ouvrir un nouvel hôpital pour enfants capable de fournir de telles perfusions à l’avenir.

Une nouvelle stratégie de dépistage développée par le centre médical permettra aux professionnels de la santé de commencer à identifier les candidats éligibles à recevoir la perfusion avant qu’ils ne contractent le diabète. À partir du 1er juillet, les pédiatres et les médecins de premier recours de Columbus et des environs pourront dépister les patients susceptibles de bénéficier de Tzield.

Jim Gavin, endocrinologue d’Atlanta, ancien Le président de l’ADA a qualifié le travail de Leichter avec Tzield d’extrêmement passionnant.

« C’est un pas en avant dans la médecine de précision, et le fait que cela se produise à Columbus, en Géorgie, est tout aussi excitant », a déclaré Gavin, médecin-chef de Healing Our Village à Atlanta. Plus typique des grands centres médicaux axés sur la recherche, le dépistage des patients dans une communauté plus petite prouve qu’il peut être reproduit à une plus grande échelle, a-t-il déclaré.

Les patients éligibles au traitement sont généralement des proches d’une personne atteinte de diabète de type 1. Les patients doivent être âgés d’au moins 8 ans et atteints d’un diabète de type 1 de stade 2. Le stade 2 indique que leur corps peut encore produire de l’insuline. Les patients éligibles doivent également présenter au moins deux indicateurs de diabète et avoir une glycémie anormale.

Leichter a déclaré que les personnes ayant des antécédents familiaux de diabète de type 1 pourraient être jusqu’à 15 fois plus susceptibles de le développer.

Ella, qui souffre de diabète de type 1 de stade 2, s’est qualifiée comme candidate au traitement lorsque son frère de 14 ans, Alex, a reçu un diagnostic de diabète de type 1 de stade 3 en décembre 2019. Au stade 3, la maladie est associée à des risques sanitaires importants.

Le cabinet de Leichter a participé à des essais cliniques, auxquels participait Alex, pour l’utilisation de Tzield dans le diabète de type 1 de stade 3 précoce. Après ces essais, les médecins ont décidé de tester Ella pour les anticorps liés au diabète, pensant qu’elle pourrait être admissible au médicament sur la base des directives de dépistage de l’ADA, et un est apparu. Ils ont suivi Ella pendant près de deux ans, période pendant laquelle son état a commencé à se détériorer et elle risquait de développer un diabète.

Gymnaste de compétition, Ella a déclaré qu’elle s’inquiétait auparavant de devoir prendre des pauses pendant son entraînement pour prendre un jus ou une collation afin de réguler son niveau de sucre. Elle a vu comment Alex devait s’asseoir ou s’allonger lorsque sa glycémie baissait.

Alex, qui dépend de l’insuline, a déclaré qu’il était heureux d’avoir participé à l’un des premiers essais cliniques sur Tzield « afin que ma sœur puisse être plus active ».

Les parents des frères et sœurs espèrent qu’Ella et les autres enfants comme elle n’auront jamais à prendre d’insuline et à surveiller constamment leur alimentation. Luis Velez a rappelé comment son fils Alex devient désorienté, tremble et ne peut pas parler correctement si sa glycémie est trop élevée ou trop basse.

« Je m’occupe quotidiennement du diabète de mon fils », a déclaré leur mère, Lorna. Elle était heureuse que la participation de son fils à des essais cliniques puisse aider d’autres personnes à éviter ses expériences diabétiques. « C’est génial que leur monde ne soit pas stressant. »

Définir le diabète

Le diabète est une maladie qui empêche l’organisme de produire l’hormone insuline qui aide à réguler l’utilisation du sucre alimentaire comme source d’énergie. Cette maladie peut entraîner des complications graves, voire potentiellement mortelles, telles que des maladies cardiaques, rénales et oculaires.

Type 1: Une condition dans laquelle des niveaux élevés de glucose dans le sang (sucre) résultent d’un manque d’insuline. Cette maladie survient lorsque le système immunitaire de l’organisme attaque les cellules productrices d’insuline dans le pancréas et les détruit, ce qui amène le pancréas à produire peu ou pas d’insuline. Le diabète de type 1 touche le plus souvent les jeunes mais peut apparaître chez les adultes.

ºÉtape 2 : Le corps peut encore produire de l’insuline, les patients à ce stade n’en ont donc pas besoin injections.

ºÉtape 3 : Associé à des risques sanitaires importants, dont certains peuvent mettre la vie en danger. Les patients à ce stade nécessitent éventuellement des injections d’insuline à vie.

Type 2: Une condition dans laquelle des niveaux élevés de glucose dans le sang (sucre) résultent soit d’un manque d’insuline, soit de l’incapacité de l’organisme à utiliser l’insuline efficacement. Le type 2 se développe le plus souvent chez les adultes d’âge moyen et plus âgés, mais peut apparaître chez les jeunes.

Symptômes courants du diabète: Mictions fréquentes, sensation de soif ou de faim, fatigue extrême, vision floue, coupures ou ecchymoses à cicatrisation lente. Le type 1 peut inclure une perte de poids, même si vous mangez davantage, et le type 2 peut inclure des picotements, des douleurs ou un engourdissement des mains ou des pieds.

Sources : Association américaine du diabète et Cleveland Clinic.