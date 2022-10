Un adolescent de Floride vole 10 000 $ à sa grand-mère et bénit ses camarades de classe

Un étudiant de Floride vole 10 000 $ dans le coffre-fort de grand-mère, puis donne étonnamment l’argent à ses camarades de classe.

Au collège et parfois au lycée, cela peut être difficile pour les enfants et ils feront presque tout leur possible pour s’intégrer. Qu’il s’agisse de mendier les parents pour obtenir les derniers appareils électroniques, des vêtements ou tout ce que leurs pairs aiment ou même d’intimider d’autres enfants. Quand on y pense, l’école est un endroit sauvage et qu’on y ajoute les médias sociaux, l’endroit peut être accablant pour les enfants.

Un adolescent de Floride vole 10 000 $ dans le coffre-fort de sa grand-mère et donne l’argent à ses camarades de classe

Un adolescent de Flordia a décidé de gagner toute l’école d’une manière très coûteuse selon le Modeste Abeille. Une adolescente de l’école intermédiaire Lake Weir à Summerfield aurait volé plus de 10 000 $ à sa grand-mère, puis aurait distribué l’argent à l’école. Une fois qu’il a été découvert que l’argent était distribué à l’école, cela a incité le directeur à appeler les familles et à tenter de récupérer l’argent.

“Si vous voulez parler avec vos enfants et s’ils ont reçu de l’argent de l’élève, veuillez le remettre à nos responsables des ressources scolaires”, a-t-il déclaré dans le message vocal, qui a été envoyé à McClatchy News par le porte-parole des écoles publiques du comté de Marion, Kevin Christian. . “Il n’y aura aucune conséquence pour remettre l’argent.”

Les députés du comté de Marion ont répondu à l’école le 20 octobre et ont fouillé le sac à dos de l’élève en récupérant 2 587 $. Plus tard, la grand-mère a révélé que l’adolescente avait volé l’argent de son coffre-fort à l’aide d’un tournevis selon un affidavit. Elle aurait distribué l’argent en sommes de 200 $, 400 $ et 700 $ à ses camarades de classe toute la journée.