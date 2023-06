Un adolescent de Floride remporte le concours d’orthographe Scripps avec « psammophile »

À la voix douce mais débordant de confiance, Dev Shah a posé des questions précises sur les racines grecques obscures, s’est précipité dans son avant-dernier mot et a remporté le titre US Scripps National Spelling Bee jeudi soir.

Shah, un jeune de 14 ans de Largo, en Floride, a vu sa carrière d’orthographe interrompue par la pandémie, puis n’a pas réussi à sortir de son abeille régionale l’année dernière. Il a traversé sa région très compétitive cette année pour un troisième et dernier essai au titre national, et il a fini par tenir le trophée au-dessus de sa tête alors que des confettis tombaient.

Son mot gagnant était « psammophile », un lay-up pour un orthographe de son calibre. Cela signifie un organisme qui préfère ou prospère dans les sols ou les zones sablonneuses.

« Psammo signifiant sable, grec ? » Il a demandé. « Phile, qui veut dire amour, en grec ?

« J’ai ressenti… une étincelle et une camaraderie »

Il a profité du moment en demandant que le mot soit utilisé dans une phrase, ce qu’il a décrit un jour plus tôt comme une tactique dilatoire. Puis il a mis ses mains sur son visage alors qu’il était déclaré vainqueur.

Charlotte Walsh, une adolescente de 14 ans d’Arlington, en Virginie, était la deuxième et elle a fait un câlin de félicitations à Shah. Shah, qui était déjà apparu dans l’abeille en 2019 et 2021, était proche de plusieurs de ses collègues finalistes.

« Ils ont tous participé à de nombreuses abeilles en ligne et à de nombreux Scripps National Spelling Bees, et je me sentais comme une étincelle et une camaraderie entre nous tous », a-t-il déclaré.

« Je suis très reconnaissant et j’ai le privilège d’avoir pu participer à un concours d’orthographe avec eux une dernière fois. »

Speller Charlotte Walsh d’Arlington, Va., High-fives autres orthographes après avoir correctement orthographié son mot lors d’un dernier tour du Scripps National Spelling Bee 2023 jeudi. Walsh était le finaliste de la compétition de cette année. (Alex Wong/Getty Images)

‘Bathypitotmètre’ pas un problème

Lorsque le champ a été réduit à Shah et Walsh, Scripps a sorti le buzzer utilisé pour son bris d’égalité « spell-off », et Shah a été momentanément confus lorsqu’il s’est avancé vers le microphone.

« Ce n’est pas le sortilège, n’est-ce pas? » Shah a demandé. On lui a dit que ce n’était pas le cas, il a épelé « bathypitotmeter » si rapidement que cela aurait tout aussi bien pu être, le dernier exemple de son fanfaron sans prétention sur scène.

Shah a remporté plus de 50 000 $ US en argent et en prix et est le 22e champion au cours des 24 dernières années avec un héritage sud-asiatique.

L’abeille a commencé en 1925 et est ouverte aux élèves jusqu’à la huitième année. Les orthographes se qualifient en remportant des compétitions régionales à travers le pays. Il y avait 229 enfants sur scène au début de l’abeille nationale de cette année – et chacun a été un champion à plusieurs reprises, étant donné que 11 millions ont participé au niveau scolaire.

Alors que le concours d’orthographe est plus petit et que le champ n’est pas aussi profond que dans les années pré-pandémiques, les finalistes de cette année ont démontré une profondeur impressionnante de connaissances en parcourant une liste de mots parfois diabolique.

La sélection a prouvé que la compétition peut rester divertissante tout en plongeant plus profondément dans le dictionnaire qu’elle ne l’a fait par le passé – en particulier lors du deuxième tour d’orthographe de la finale, lorsque Scripps a parsemé les candidats de mots courts mais durs comme « traik » (to fall ill , utilisé en Écosse), « carey » (une tortue de mer de taille petite à moyenne) et « katuka » (un serpent venimeux du sud-est de l’Asie).

REGARDER | Comment cet orthographe canadien s’est préparé pour son grand moment d’abeille : 3 Canadiens sont en route pour le Scripps National Spelling Bee. Isaac Brogan est l’un d’entre eux et, avec sa mère Paulette, il discute avec l’animatrice de CBC News Network Hannah Thibedeau de ce qu’il a fallu pour en arriver là; et comment il se sent à la veille de l’événement.

Avec le champ réduit à quatre, Shradha Rachamreddy a été éliminée sur « orle », un terme héraldique qui signifie un certain nombre de petites charges disposées pour former une bordure à l’intérieur d’un champ (elle est allée avec « orel »). Et « kelep » – une fourmi piquante d’Amérique centrale – a évincé Surya Kapu (il a dit « quelep »).

Alors que l’utilisation par Scripps des marques et des noms géographiques peut parfois irriter les traditionalistes de l’orthographe qui veulent voir les enfants démontrer leur maîtrise des racines et des modèles linguistiques – et même les exceptions à ces modèles – l’organisation a clairement indiqué qu’à l’exception des mots désignés comme archaïques ou obsolète, toute entrée dans le dictionnaire Merriam-Webster’s Unabridged est un jeu équitable.