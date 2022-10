Un adolescent de Floride capture 28 pythons birmans et remporte le premier prix

MIAMI (AP) – Un homme de 19 ans du sud de la Floride a capturé 28 pythons birmans lors d’une compétition de 10 jours qui a été créée pour sensibiliser le public aux menaces que les serpents envahissants représentent pour l’écologie de l’État.

Matthew Concepcion faisait partie des 1 000 participants de 32 États, du Canada et de la Lettonie qui ont participé au défi annuel, qui a éliminé 231 des pythons indésirables, a déclaré la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission dans un communiqué de presse.

Pour ses efforts, Concepcion a reçu le Grand prix ultime de 10 000 $ offert par la Fondation Bergeron Everglades. Dustin Crum a remporté un grand prix de 1 500 $ pour avoir enlevé le python le plus long, à un peu plus de 11 pieds (3,3 mètres).

Plus tôt cette année, une équipe de biologistes a transporté le python birman le plus lourd jamais capturé en Floride. Cette femelle python pesait 215 livres (98 kilogrammes), mesurait près de 18 pieds (5 mètres) et avait 122 œufs en développement, selon le Conservancy of Southwest Florida.

Les pythons birmans ne sont protégés que par la loi anti-cruauté de Floride, les participants ont donc dû documenter que chacun avait été tué sans cruauté.

Concepcion a déclaré au South Florida SunSentinel qu’il chassait les pythons depuis environ cinq ans et qu’il les cherchait généralement la nuit, car c’est à ce moment-là qu’ils se déplacent, à la recherche de la chaleur des routes. Il utilise les phares de son véhicule pour les repérer.

Cette année, cependant, il n’en a repéré qu’un sur les routes des Everglades, alors il a changé de stratégie.

“J’ai travaillé sur une digue, j’ai attrapé quelques éclosions et je me suis dit:” Dang, c’est peut-être le ticket! Donc, chaque nuit à partir de ce moment-là, je suis allé là-bas – juste avant le coucher du soleil jusqu’au lever du soleil.

Concepcion dit qu’il a parcouru le canal en utilisant une lampe de poche pour sonder le sous-bois. Les petits serpents sont si bien camouflés qu’il cherche leurs ombres projetées par le faisceau de la lampe de poche, a-t-il déclaré au journal. Mais les gros serpents sont plus faciles à trouver.

«Ils auront une teinte légèrement violette. Ils sont vraiment beaux.

Concepcion a déclaré qu’il pourrait utiliser une partie de ses revenus pour acheter une puissante configuration d’éclairage pour son camion, ce qui l’aiderait à repérer plus de serpents.

“Nos chasseurs de python sont passionnés par ce qu’ils font et se soucient beaucoup du précieux environnement de la Floride. Nous supprimons un nombre record de pythons et nous allons continuer », a déclaré « Alligator Ron » Bergeron, membre du conseil d’administration du district de gestion de l’eau du sud de la Floride, dans un communiqué de presse.

The Associated Press