Un adolescent de Détroit parmi les accusateurs dans une affaire d’agression sexuelle contre Sean Combs

Les problèmes juridiques continuent de s’accumuler contre le magnat de la musique Sean « Diddy » Combs, CNN rapportant que les enquêteurs fédéraux se préparent à traduire les accusateurs devant un grand jury fédéral.

Depuis novembre 2023, huit poursuites civiles ont été intentées contre Combs, sept d’entre elles l’accusant d’agression sexuelle.

L’une de ces affaires a été déposée en décembre 2023 au nom d’une femme ayant des liens avec le Michigan, appelée uniquement Jane Doe.

Jane Doe avait 17 ans à l’époque et vivait à Métro Détroit.

La plainte pénale, accompagnée d’un avertissement, allègue que Jane Doe a rencontré Harve Pierre, président de longue date de Bad Boy Entertainment, dans un salon de la région de Détroit en 2003.

Pierre aurait dit à Jane Doe qu’il était le « meilleur ami » de Combs et l’aurait appelé au téléphone.

Elle allègue que Combs, qui avait 34 ans à l’époque, l’a convaincue de monter à bord d’un jet privé avec Pierre et un autre homme pour se rendre à son studio à New York.

L’avion a atterri dans le New Jersey, où les SUV attendaient leur arrivée. Elle et trois autres hommes ont été conduits à son studio d’enregistrement. Pendant qu’elle était là-bas, elle dit qu’on lui a administré de la drogue et de l’alcool.

Une déclaration issue d’une plainte dit :

« Au fur et à mesure que la nuit avançait, Mme Doe, âgée de 17 ans, est devenue de plus en plus ivre, au point qu’elle n’aurait finalement pas pu consentir à avoir des relations sexuelles avec qui que ce soit, et encore moins avec une personne deux fois plus âgée. »

La plainte continue en disant que Diddy et deux autres hommes ont agressé Jane Doe. Par la suite, elle dit qu’on l’a aidée à monter dans une voiture, qu’on l’a conduite jusqu’à un aéroport et qu’on l’a ramenée au Michigan.

Depuis que son procès et plusieurs autres procès ont été intentés, les domiciles de Diddy à Los Angeles et à Miami ont été perquisitionnés par des agents fédéraux.

À l’époque, des sources avaient déclaré à NBC News que des armes avaient été trouvées et que ses téléphones avaient été saisis dans le cadre d’une enquête fédérale.

Des sources proches du dossier affirment également qu’au moins quatre personnes ont été interrogées sur des allégations de trafic sexuel, d’agression sexuelle et d’autres activités criminelles. Combs a nié toutes les allégations.