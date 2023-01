Un adolescent de Delhi poignardé à mort pour un combat pour l’espace autour du feu : les flics

Un homme a été arrêté et deux mineurs ont été appréhendés en lien avec le meurtre d’un garçon de 15 ans qui aurait été poignardé à mort à la suite d’une dispute mineure dans la région de Khyala, dans l’ouest de Delhi, a annoncé vendredi la police.

Après avoir été informée de l’incident, une équipe de police s’est rendue sur les lieux et a trouvé le garçon gisant mort dans une mare de sang au HMP Park. La victime avait de multiples coups de couteau sur le corps.

La victime était un résident de Raghubir Nagar à Khyala, a indiqué la police, ajoutant qu’il avait été tué à la suite d’une dispute mineure avec Sumit, qui vit également dans la même région.

Une affaire en vertu des dispositions pertinentes de la loi a été enregistrée et des perquisitions ont été menées. La police a ensuite arrêté Sumit, qui a avoué avoir tué la victime avec l’aide des deux autres co-accusés, tous deux âgés de 16 ans, a déclaré le sous-commissaire de police (Ouest) Ghanshyam Bansal.

À la demande de Sumit, les deux mineurs ont également été appréhendés, a indiqué la police.

Sumit a déclaré à la police que, alors qu’il était assis à côté d’un feu avec ses amis, la victime est venue et lui a demandé de lui faire de la place, a déclaré le DCP.

Cela a conduit à une dispute verbale entre la victime et Sumit et le premier est parti pour sa cabane. Par la suite, Sumit a apporté un couteau de chez lui. Ses complices ont appelé la victime depuis sa baraque et l’un d’eux l’a attrapé. Sumit a poignardé le garçon avec le couteau et s’est enfui, a indiqué la police, ajoutant que des efforts sont en cours pour récupérer l’arme utilisée dans le crime.

