Un adolescent de Chandigarh lève plus de Rs 7 Lakh pour acheter 13 concentrateurs d’oxygène pour les patients de Covid-19

Alors que la crise de Covid plane toujours au-dessus de nos têtes, des personnes de tous horizons sont venues pour aider ou contribuer à la bataille en cours contre la pandémie. Les particuliers transforment leurs véhicules, leurs maisons en ambulances ou en centres d’isolement, les médecins fournissent des services mobiles aux patients et nombre d’entre eux achètent des bouteilles/concentrateurs d’oxygène pour les fournir aux patients qui en ont besoin. L’un d’eux est Garv Singh Khurana, 16 ans, de Chandigarh, qui aide à organiser des concentrateurs d’oxygène pour ceux qui en ont un besoin urgent.

S’adressant à l’agence de presse ANI, l’adolescent a déclaré: « J’ai acheté un concentrateur avec mon économie de Rs 50 000, puis j’ai commencé une collecte de fonds et j’ai fini par acheter 13 concentrateurs et les ai donnés aux nécessiteux. »

Garv aurait organisé la collecte de fonds il y a un peu plus de 10 jours. Il a également déclaré que son objectif était de s’assurer qu’au moins 100 concentrateurs d’oxygène soient disponibles grâce à l’initiative qu’il a lancée.

«Je vais déposer des concentrateurs à la maison pour les patients de Covid-19 car ils ne peuvent pas sortir. Le mois dernier, j’ai été inondé d’histoires de patients de Covid-19 à bout de souffle. J’ai donc lancé OxygenAid, pour récolter des fonds et prêter des concentrateurs d’oxygène à ceux qui n’en ont pas les moyens. Nous avons tous besoin d’aide et nous en avons besoin maintenant », a déclaré Garv, cité par La Tribune.

Alors que l’Inde lutte contre un pic massif de cas, les stocks d’oxygène liquide dans le pays se sont épuisés et ont obligé les gens à rechercher des alternatives. Ainsi, la demande de concentrateurs d’oxygène a augmenté. Un concentrateur d’oxygène recueille l’oxygène et l’azote présents dans l’air ambiant et filtre l’air qu’il fournit au patient via une canule nasale ou des masques à oxygène. Les concentrateurs d’oxygène sont capables de produire jusqu’à 95 % d’oxygène pur.

