Un adolescent de Calgary derrière un projet d’apprentissage en ligne aidant les enfants immigrants chinois à apprendre l’anglais

Ivy Peng, 16 ans, explique que son projet de tutorat commence par l’histoire de ses propres parents.

Ils sont arrivés en Alberta il y a 20 ans, aux prises avec la barrière de la langue et financièrement. Il n’y avait pas d’argent pour des cours particuliers pour aider à apprendre une nouvelle langue.

Peng dit qu’elle avait elle-même des difficultés avec l’anglais dans ses premières années à l’école en raison des problèmes auxquels ses parents étaient confrontés en tant que nouveaux arrivants au Canada.

Maintenant, elle aide d’autres familles d’immigrants en offrant un tutorat en ligne gratuit afin qu’elles puissent s’installer plus rapidement et avec moins de problèmes à l’école.

Peng a commencé à faire du bénévolat dans le cadre d’un programme de tutorat du YMCA pendant un an avant de donner des cours particuliers à deux enfants récemment arrivés en Alberta en provenance de Chine.

“Leurs enfants avaient des difficultés. Ils avaient des programmes d’anglais langue seconde à l’école, mais ils avaient besoin d’une aide supplémentaire en dehors de cela”, a déclaré Peng.

Ensuite, davantage de familles dans des situations similaires ont commencé à tendre la main.

La sœur de Peng, âgée de 12 ans, Emma, ​​dirige une session en ligne pour enseigner l’anglais et les mathématiques à une jeune Chinoise nouvellement arrivée. (Dan McGarvey/CBC)

“C’est à ce moment-là que j’ai commencé à réaliser qu’il y avait une demande pour cela et je veux pouvoir aider ces familles”, a déclaré Peng.

Elle a contacté des amis, pour la plupart issus de familles d’immigrants eux-mêmes, leur a vendu sa vision et a commencé à les recruter comme tuteurs bénévoles. Même sa sœur de 12 ans, Emma, ​​enseigne maintenant aux enfants en ligne dans le cadre du projet.

Peng dit que les autres immigrants et les enfants de familles immigrantes comprennent ce que vivent les autres familles en tant que nouveaux arrivants. Cela les aide à se connecter.

“Mes propres parents ont eu du mal, ils n’étaient pas riches et n’avaient pas les moyens de se payer un bon tuteur privé pour leur apprendre l’anglais, et cela les a beaucoup gênés pour essayer de s’adapter à la vie dans un nouveau pays”, a déclaré Peng.

“Je voulais aider ces enfants à vivre de meilleures expériences que moi.”

Une façon de redonner

Peng, qui fréquente la Webber Academy, dit qu’elle a maintenant 13 tuteurs qui enseignent l’anglais et les mathématiques à 15 jeunes enfants en ligne. Elle dit que cela l’a aidée à gérer son temps et ses compétences en leadership, ainsi qu’à redonner quelque chose aux familles dans le besoin.

Elle a appris à établir des horaires, à organiser des dossiers et à équilibrer ses propres travaux scolaires.

“Je dois juste m’organiser. J’ai mis en place des choses pour m’assurer d’avoir du temps alloué pour tout”, a-t-elle déclaré. “Si jamais je me sens dépassé, mes parents peuvent m’aider.”

“C’est aussi gratifiant de pouvoir voir ces étudiants s’améliorer et d’avoir pu avoir un impact sur leur vie”, a déclaré Peng.

L’amie de Pena, Julie Yu, a commencé à enseigner cet été. Yu est arrivée de Chine avec sa famille alors qu’elle était en 9e année.

L’amie de Peng, Julie Yu, a commencé à faire du bénévolat en tant que tutrice cet été. Elle dit que ses propres expériences en tant qu’immigrante de Chine lui ont donné envie de redonner à d’autres personnes confrontées aux mêmes problèmes qu’elle a rencontrés après son arrivée ici. (Dan McGarvey/CBC)

“Mon anglais était assez mauvais et j’ai beaucoup lutté. Je ne pouvais pas me faire d’amis et socialiser ou comprendre les enseignants. Je ne comprenais rien et mes notes n’étaient pas bonnes, c’est pourquoi je voulais vraiment rejoindre le programme et aider les autres. enfants », a déclaré Yu.

Yu aide actuellement une fille chinoise en 2e année.

“Au début, elle ne pouvait pas vraiment lire ou reconnaître les mots, donc c’était difficile. Puis, avec le temps, ses compétences en lecture se sont beaucoup améliorées et elle peut lire un paragraphe toute seule”, a déclaré Yu.

Aider les enfants à améliorer leur éducation

Steven Chen est arrivé à Calgary avec sa famille en septembre 2021. Son fils de 14 ans est actuellement étudiant dans le cadre du programme.

“Ses professeurs m’ont dit qu’il devait améliorer son anglais et recommander un travail supplémentaire”, a déclaré Chen. “C’est un très grand défi pour nous tous.”

Chen dit que la pandémie signifiait explorer l’apprentissage en ligne, ce qui l’a conduit à Ivy Peng.

“Nous ne nous attendions pas à ce que le tutorat nous aide autant. Cela s’est avéré être une très bonne option et mon fils dit qu’il se sentait très en sécurité, à l’aise et détendu dans cet environnement en ligne”, a déclaré Chen.

Peter Peng est arrivé au Canada il y a 20 ans et a eu du mal à apprendre l’anglais. Maintenant, sa fille aide des familles comme la sienne à réussir là où elles se débattaient autrefois. (Dan McGarvey/CBC)

Le père d’Ivy, Peter Peng, observe de loin la vision de sa fille devenir rapidement réalité.

“Je suis vraiment fier”, a déclaré Peng.

“Je suis fière que mes filles aient commencé cela afin que nous puissions aider les nouveaux enfants, les nouvelles familles d’immigrants, à obtenir une meilleure éducation. Il est plus facile pour les enfants de la maternelle à la 2e année d’avoir ces tuteurs parce qu’ils se comprennent mieux, et ma fille beaucoup appris en faisant cela », a déclaré Peng.

“C’est bien et en tant que parents, nous ferons de notre mieux pour soutenir ce projet”, a-t-il déclaré.

“C’est une meilleure façon d’aider la société. C’est leur propre façon d’aider la société.”